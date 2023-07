Eric Van Duyse, visage de la justice belge jusqu’au bout du monde: "Pour les trafiquants de drogue, 25.000 euros ou 2 millions, c’est pareil"

Rencontre.

VOUS DITES ADMIRER LE JOURNALISTE, POURQUOI L’AVOIR QUITTÉ POUR REJOINDRE LA JUSTICE ?

“J’avais commencé par des études de droit lorsque j’étais jeune avant de me lancer dans le journalisme en participant au lancement d’un magazine. En 1994, j’ai réalisé mes premiers reportages au Liban pour La Libre. Je suis passé ensuite sur RTL et j’y suis resté de très nombreuses années, couvrant pas mal de conflits à l’étranger pour rejoindre ensuite la RTBF avant d’intégrer voici six ans le parquet fédéral comme porte-parole. Cette fonction n’existait pas avant mon arrivée”.

COMMENT ON S’INTÈGRE CHEZ LES MAGISTRATS ?

“Au début, j’étais sur un fil, suspendu dans le vide. Cela s’est fait petit à petit. Il a fallu faire comprendre aux magistrats que le service de communication ce n’est pas la presse mais que le besoin de connaître le dossier judiciare est primordial pour ne pas connaître d’impairs. Si on a que des bribes, on va faire des erreurs, c’est certain”.

CHAQUE MOT QUE VOUS PRONONCEZ EST MINUTIEUSEMENT PESÉ…

Chaque réponse est un peu comme un saut en parachute. Il faut être en accord avec le magistrat, le juge et le procureur fédéral. Les implications d’une communication dans les dossiers de l’ampleur de ceux gérés par le parquet fédéral sont très lourdes. Derrière les mots, derrière ce que le public veut savoir, ce sont des vies humaines qui sont en jeu. La force de la justice est terrible, elle peut broyer des vies. Je ne vais jamais donner de noms par exemple”.

LE FAMEUX “PAS DE COMMENTAIRE”, N’EST-CE PAS UNE MAUVAISE STRATÉGIE DE COMMUNICATION ?

“De braconnier, je suis devenu garde-chasse mais mon amour de la presse reste intact. C’est fondamental d’avoir une presse qui fonctionne bien dans une démocratie. On a la chance en Belgique d’avoir une presse qui est fortement responsable, avec qui on peut dialoguer. Je ne réponds jamais ‘pas de commentaire’, j’explique toujours les raisons pour lesquelles il n’est pas possible de communiquer telle ou telle information”.

VOUS ÊTES SOLLICITÉ PAR LES MÉDIAS DU MONDE ENTIER…

“De très nombreux dossiers gérés par le parquet fédéral ont en effet une raisonnance internationale mais celui du Qatargate a dépassé tous les autres. Les premiers jours de l’enquête sur le parlement européen, je recevais jusqu’à 250 demandes d’interviews par jour ! À 2 h du matin, vous avez une télévision d’Inde qui vous appelle et vous indique que vous allez être face à 300 millions de téléspectateurs”.

QATARGATE, FOOTGATE, SKYECC,.. QUEL EST LE DOSSIER QUI VOUS A LE PLUS MARQUÉ ?

Derrière nos dossiers, il y a des gens qui souffrent et nous sommes là, en tant que parquet, pour représenter la société. Le dossier le plus fascinant a été celui de Jurgen Conings. Les éléments se succédaient et les tentatives de destabilisation de l’opinion publique étaient nombreuses. C’était intense comme enquête, les perquisitions avaient lieu jour et nuit. On était non-stop sur le pont. On a la chance en Belgique de disposer d’un centre de crise fédéral où tout le monde se connaît. Les membres de l’Ocam, du parquet fédéral, de la sûreté de l’Etat, du cabinet du Premier ministre,…. notre force de travail réside aussi dans la confiance entre tous”.

VOUS AVEZ DÉJÀ ÉTÉ MENACÉ ?

“’La vie ce n’est pas d’attendre que l’orage passe, c’est d’apprendre à danser sous la pluie’. J’aime beaucoup cette citation de Sénèque. Je me suis déjà retrouvé en tant que journaliste à l’époque avec une arme sur la tempe. Je ne suis pas vite inquiet et j’affronte les difficultés avec sérènité. Depuis que je suis au parquet fédéral, il est arrivé à deux ou trois reprises que je me retrouve sous protection policière parce qu’il existait des indices selon lesquels certains voulaient couper la tête du parquet fédéral mais la tête qu’on voyait à l’écran, c’était la mienne. Mes enfants ont assez bien réagi et trouvent cela plutôt ludique. C’est mieux ainsi. J’ai par contre beaucoup d’admiration pour mes collègues magistrats qui eux, se retrouvent visés par des menaces concrètes, déplacés d’une safehouse à une autre. Leur courage à traiter des dossiers si sensibles est un véritable rempart contre la corruption qu’on voit apparaître dans beaucoup d’Etats”.

VERS QUOI SE DIRIGE-T-ON EN MATIÈRE DE CORRUPTION ?

“Le trafic important de stupéfiants auquel on fait face représente un risque majeur pour la santé publique et un risque criminel important. Dans le cadre du trafic de cocaine, il y a tellement d’argent en jeu qu’il n’y a, hélas, aucune limite. Ils peuvent dépenser et acheter ce qu’ils veulent. Pour eux, 25.000 euros ou deux millions, c’est pareil, il n’y a pas de différence. On fait tout pour éviter la corruption et pour empêcher que la violence s’installe chez nous. L’attention portée pour lutter contre la corruption est grande. Mais la criminalité peut aussi s’enraciner de manière beaucoup plus discrète par un passage par l’économie réelle, via des commerces, comme des pizzerias par exemple, destinés uniquement à blanchir l’argent en provenant du trafic international de stupéfiants.

VOUS ÊTES SOUVENT CRITIQUÉS PAR LES AVOCATS. ON DIT SOUVENT QUE LES DOSSIERS DU PARQUET FÉDÉRAL ACCOUCHENT D’UNE SOURIS…

“Le rôle d’un avocat, c’est aussi de lever les bras au ciel et de s’indigner. C’est son job et c’est bien. Mais il faut rappeler que tant qu’un dossier n’est pas arrivé devant une juridiction de fond, il est important de faire la part des choses entre les déclarations des uns et des autres visent parfois uniquement à nuire. Dans le dossier du Qatargate par exemple, un dossier pour violation du secret professionnel a été ouvert. Cela ne vise pas la presse mais des gens qui, au sein de la chaîne judiciaire ou légale, ont des obligations à respecter. Nous, au parquet, nous sommes très désavantagés par rapport aux avocats parce qu’ils font un tas de déclarations, parfois blessantes humainement, mais on ne réplique pas. Il y a quelque part un déséquilibre dans l’expression, très libre de certains, parfois insultante même, alors qu’à notre niveau, nous allons rester sobres et neutres parce qu’il ne nous appartient pas de jouer un autre rôle. On laisse les juridictions de fond se prononcer”.

ON RESSENT CHEZ CERTAINS AVOCATS UNE HAINE VIS-À-VIS DU PARQUET FÉDÉRAL. LES PROPOS N’ONT JAMAIS ÉTÉ AUSSI VIOLENTS.

“C’est un jeu où chacun joue son rôle. Je pense que la complexité des dossiers traités par le parquet fédéral et l’intensité médiatique qu’ils engendrent font que cette violence est plus poussée. Ce sont toujours les mêmes avocats qui utilisent les mêmes méthodes d’attaques et de discrédit. Ce n’est pas toujours facile à vivre pour les membres du parquet dont la mission est pourtant simplement de défendre la société”.

QUE PENSEZ-VOUS DE LA JUSTICE BELGE ?

“Il y en a qui soupirent et il y en a qui soufflent sur la voile. Je ne dis pas que ceux qui soupirent ont tort mais il faut pouvoir reconnaître qu’il y a une véritable évolution technologique au sein de la justice. Et ces pas sont faits dans l’objectif d’apporter de sérieuses améliorations au système”