Les experts alertent sur l’obésité qui explose: “Une épidémie silencieuse dont on ne se préoccupe pas assez”

Selon la spécialiste, les causes de cette augmentation sont multiples. “Les causes sont à la fois génétiques et environnementales. L’augmentation de l’obésité est grandement liée à notre alimentation. Les gens consomment plus de fast-food, mangent trop de graisses et de produits industrialisés. Les aliments transformés inondent les supermarchés. Dans le même temps, on observe une diminution de l’activité physique : la sédentarité et le télétravail participent au phénomène. Ce mode de vie expose toute la population à un risque de surpoids et on ne s’en rend même pas compte. Quand l’épidémie de covid a démarré, on a pris plein de mesures pour en limiter l’impact alors qu’avec l’obésité, on ne fait rien. Il y a des distributeurs de sodas dans les écoles et des friteries et des fast-foods à tous les coins de rue”, déplore-t-elle.

Eleonora Farinella pointe également le contexte socio-économique. Plusieurs études le démontrent : les personnes en situation de précarité ont davantage tendance à être en surpoids.

“Acheter des légumes coûte plus cher que de la nourriture industrielle. Et quand des personnes en difficulté doivent choisir entre payer leurs courses ou payer 80 euros pour une consultation chez un médecin nutritionniste, le choix est vite fait. Le problème c’est qu’il y a beaucoup de médecins nutritionnistes dans le privé et pas assez dans le public. Or une consultation en privé coûte 80 euros tandis que chez nous, les patients payent 3 euros”, souligne-t-elle.

Des facteurs émotionnels peuvent également influer sur le poids. “Si perdre du poids était si facile, les cliniques du poids n’existeraient pas. Certains patients sont plus réactifs aux régimes que d’autres. En général, les gens n’y arrivent pas seuls.”