Les gouttes de pluie qui frappent vos panneaux solaires, bientôt capables de produire de l'électricité ?

Selon l'équipe de recherche, la puissance potentielle de cette nouvelle alternative pourrait être près de 5 fois supérieure aux solutions actuelles de génération d'énergie par friction.

Cette nouvelle étude a été publiée dans la revue iEnergy, son auteur principal, Zang Li, explique que ce principe pourrait avoir un rôle important dans la quête de nouvelles énergies renouvelables pour lutter contre le réchauffement climatique. "Les précipitations font partie du cycle de l'eau et elles constituent une source d'énergie renouvelable abondante et actuellement exploitée de façon peu efficiente. La mise au point d'une solution topologique raisonnable pour optimiser sa collecte est essentielle."

A voir donc dans le futur, si ces nouvelles évolutions du panneau solaire se concrétiseront. Une chose est sûre : la Belgique a sûrement du potentiel à exploiter en matière de précipitations.

D'autres innovations dans le domaine des panneaux solaires

Le secteur des panneaux solaires continue son essor et de nouvelles innovations arrivent régulièrement. On peut citer par exemple les panneaux solaires double-face, qui permettent d'augmenter significativement le rendement en électricité en captant aussi la lumière réfléchie de l'autre côté du panneau. Enfin, les systèmes de concentration solaire semblent aussi être prometteurs pour l'avenir. Ils visent à concentrer les rayons du soleil sur une petite surface de cellules, permettant ainsi de produire plus d'électricité avec moins de matériaux.