UNDO : un opérateur belge qui mise sur l'écologie

Concrètement, lorsque l'utilisateur lance l'application UNDO, il tombe sur une calculatrice qui lui permet de mesurer les émissions de CO2, générées par l'utilisation de son smartphone. Cette empreinte écologique comprend : les émissions de CO2 liées à la fabrication du smartphone, à l'électricité utilisée pour le charger, à l'utilisation du réseau mobile (SMS, appels et data) et à la production et l'envoi de la carte SIM.

Lorsque la calculette a fini de mesurer l'empreinte écologique du smartphone, UNDO propose à l'utilisateur de la compenser, en finançant divers projets durables sur le terrain. UNDO a par exemple un partenariat avec IBI Village, qui plante des arbres au Congo, l'opérateur a d'ailleurs promis de planter un arbre pour chaque nouvel abonné. Il est aussi possible de soutenir d'autres projets, comme l'acheminement d'aide médicale, l'installation de connexions Internet dans des écoles, etc. Bien sûr, ces extras, que l'utilisateur peut ajouter à son forfait, sont totalement facultatifs et il est tout à fait possible de payer seulement le prix du forfait de base.

L'application est disponible depuis le 25 juillet et elle utilisera le réseau Orange pour fournir ses abonnés. L'objectif de la marque est "de créer une communauté consciente de ses choix pour réduire son impact sur le climat", comme l'explique Laurent Battaille, le Manager général. UNDO est le premier opérateur de ce type en Belgique et a déjà planté, au moment d'écrire ces lignes, 419 arbres selon son site Internet. L'application est disponible gratuitement sur le Play Store et l'App Store.