Découvrez 5 chiens et 17 chiots à adopter à la SPA : êtes-vous prêt pour l’adoption d’un super compagnon à 4 pattes ?

Ils ne représentent qu’une infime partie des animaux qui attendent encore d’être adopté : c’est pourquoi nous publierons régulièrement des articles de description des petits (et grands) protégés de l’association.

Arthémis, à la peau sensible, attend une famille qui prendra soin d'elle. ©SPA La Louvière

Arthémis, une Bull-Terrier à adopter

Cette chienne de 9 ans au pelage blanc a été abandonnée par son ancienne famille. Douce et affective, Arthémis aime tant les moments de balade que les moments calmes et de repos. Elle apprécie les enfants, mais pas la compagnie d’autres animaux de compagnie. Quelques problèmes de peau sont à signaler : la famille qui l’adoptera devra en prendre particulièrement soin.

Rocky l'aventurier a hâte de découvrir le monde avec son nouvel humain ! ©SPA La Louvière

Rocky, un croisé Berger à l’adoption

Rocky, un très beau croisé Berger, a 9 ans. Il a été abandonné volontairement au refuge et n’a jamais connu la douceur d’un foyer, puisqu’il a vécu enfermé dans un chenil dès ses 2 mois, entièrement seul. Il est sociable avec les humains, mais ne supporte pas la présence des autres chiens. Il a tendance à prendre la poudre d’escampette pour explorer le monde, après des années d'emprisonnement : à vous de le lui faire découvrir !

Ce duo déjanté n'attend qu'une maison chaleureuse pour y mettre encore plus de joie et de vie ! ©SPA La Louvière

Safran et Meslin, l’adoption d’un duo de croisés Spitz

Fusionnels, Safran et Meslin sont des chiens à adopter à deux. Le premier à 3 ans et le second 5 ans. Ils ont été abandonnés sur la voie publique. Ils s’entendent parfaitement avec les chats et possiblement avec un autre petit chien. Ses deux compagnons de vie sont pleins d’énergie et auront besoin d’un environnement extérieur bien délimité ! Comment ne pas craquer face à leurs deux petites bouilles malicieuses ?

Thor, un american staff à adopter, qui gardera votre maison vaillamment. ©SPA La Louvière

Thor, un magnifique American Staffordshire terrier

Âgé de 4 ans, Thor est arrivé blessé et pucé au refuge, mais sa famille n’a pas souhaité le récupérer au refuge. Il est donc à la recherche d’une famille aimante, mais ferme. Il est un excellent gardien, mais ne peut être adopté que par une famille sans enfant et sans chien plus petit que lui.

17 chiots à adopter et mignons à croquer ! ©SPA La Louvière

17 chiots à adopter : des croisés Malinois/Bergers et des croisés Husky/Malinois

Vous rêvez d’un chiot de race ? Ne passez pas par un élevage : il y a en a plein à adopter à la SPA La Louvière ! Deux portées (6 chiots femelles et 6 chiots mâles croisés Malinois/Bergers de 2 mois, ainsi que 3 mâles et 2 femelles de chiots Husky/Malinois) attendent de trouver 17 familles aimantes et accueillantes, au SPA La Louvière.

Adopter un chien, comment ?

Un de ces chiens vous a tapé dans l’œil ? Vous souhaitez avoir plus d’informations ? Contactez la SPA La Louvière par mail (info@spalalouviere.be) ou par téléphone (064/22 25 07). Vous serez invité ou invitée à venir voir le chien que vous aimeriez adopter à la SPA (Rue Jean Jaurès 195 à La Louvière), où vous recevrez de plus amples informations quant à l’engagement qu’implique l’adoption. Nous vous rappelons qu’il est essentiel d’avoir le permis de détention d’animaux pour pouvoir adopter.