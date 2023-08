Pourquoi divorce-t-on autant en Belgique ? “Des différences peuvent s’accumuler au fil du temps et créer un fossé insurmontable”

Les taux de divortialité ont augmenté pendant des décennies dans notre pays, observe Statbel. De plus, les divorces interviennent de plus en plus tôt dans l’histoire des couples. Parmi les couples qui se sont mariés entre 1950 et 1965, seulement 5 à 10 % des couples étaient divorcés après 15 ans de mariage, soit 1 couple sur 10. À partir des années 90, 1 couple sur 4 est divorcé après 15 ans de mariage. Pour les couples mariés en 2000, la dernière pour laquelle Statbel possède des statistiques sur quinze ans, le taux de couples divorcés après quinze ans se rapproche d’un sur trois.

À lire aussi

Selon le bureau d’avocats BDV Lex, l’infidélité est l’une des principales causes de divorce en Belgique. Elle serait responsable de 31 % des séparations.

Les différences de valeurs et d'objectifs sont également une cause fréquente de divorce. "Les couples peuvent avoir des désaccords sur des questions importantes telles que l'éducation des enfants, la religion, la gestion des finances et les aspirations professionnelles. Ces différences peuvent s'accumuler au fil du temps et créer un fossé insurmontable entre les partenaires", indique le bureau d'avocats.

Les problèmes financiers peuvent également être une source de tension et de conflit au sein d'un couple. "Les désaccords sur les dépenses, les dettes et les priorités financières peuvent causer des disputes et mettre à mal la stabilité du mariage. De plus, les problèmes financiers peuvent entraîner du stress et de l'anxiété, ce qui peut nuire à la qualité de la relation", poursuit-il. Le bureau d'avocat pointe également le manque de communication, les problèmes de santé (physique et mentale), la violence et l'éloignement émotionnel des partenaires.

Bien souvent, dans les couples hétérosexuels, ce sont les femmes qui demandent le divorce.

"Les femmes travaillent, elles s'assument, elles ont des avoirs et sont plus indépendantes. Les femmes qui demandent le divorce n'ont plus honte de le faire, contrairement à ce qui pouvait se voir il y a plusieurs décennies. Beaucoup de femmes constatent qu'en divorçant, elles gagnent du temps et obtiennent une meilleure répartition des charges entre ex-époux. Un autre élément est lié à l'augmentation de l'espérance de vie. Une fois les enfants partis, les parents ont envie de profiter de leur vie, d'être un peu plus frivoles. On vieillit en bonne santé, on veut en profiter", analyse la sexologue Paule Quivy.