Les mille et une vies de Rémy Bricka, l’homme-orchestre: “Quand on me demandait ce que je voulais faire à l'école, je répondais Tarzan”

Rémy Bricka, comment êtes-vous devenu l’homme-orchestre ?

”En réalité, j’étais comme tous les jeunes de l’époque. J’étais fan des yéyés, je m’identifiais aux chanteurs et aux groupes de cette mouvance. Je m’évadais, dans mes rêves. J’avais envie de leur ressembler. J’ai toujours été un original. À l’école, lorsqu’on me demandait ce que je voulais faire plus tard : je répondais Tarzan. Mes camarades se moquaient de moi, mais c’est l’expression de mon côté aventurier. Je ne veux pas être comme tout le monde. Je n’ai appris que des années plus tard que ce que je cherchais, enfant, c’était de me faire remarquer de mes parents. J’étais l’aîné d’une fratrie de 8 enfants et j’avais l’impression que mes parents ne m’aimaient pas. Je pensais qu’en faisant des choses différentes des autres, j’existerais à leurs yeux.”

Vous rêviez pourtant de faire de grandes études…

”J’ai grandi dans une famille où faire des études n’était pas très propice. Ce n’est, en effet, pas évident quand on vit dans une maison où la seule pièce chauffée est la cuisine et que ça braille de tous les côtés. J’avais envie de faire certaines choses, mais ce n’était pas possible. Quand je me réfugiais dans ma chambre, il faisait froid et cela empêchait la concentration. J’avais donc des notes moyennes à l’école et, par la force des choses, à 14 ans ma mère m’a dit que je devais apprendre un métier. En Allemand, un même mot désigne peintre d’art, ce que je voulais faire, et dessinateur industriel. J’étais très bon en dessin à l’école, un côté artistique que j’ai probablement hérité de mon père, maçon qui réalisait de véritables œuvres d’art. Mais suite à cette incompréhension linguistique, on m’a inscrit au cours de dessinateur industriel.”

Vous auriez pourtant pu être sportif de haut niveau également…

”Oui, j’étais très bon en course à pied et j’ai remporté les championnats d’Alsace. En sport comme dans les autres domaines, j’ai toujours à l’esprit de me dépasser, mais aussi de dépasser les autres. Quand je gagnais des courses, j’étais dans le journal, mais mes parents s’en fichaient. Moi, ça me réconfortait moi-même. Cependant, la musique me titillait déjà. Je n’avais pas pu réaliser mon rêve d’être peintre d’art alors je me suis dit qu’il fallait que je travaille pour m’acheter une guitare. J’ai commencé à gratouiller et à écrire mes propres chansons à l’âge de 17 ans. J’ai chanté mes premières chansons au centre industriel, où j’ai finalement appris le métier d’ajusteur car je n’étais pas fait pour le dessin industriel. J’y ai participé à un radio-crochet en chantant mes propres chansons. Ce fut un fiasco, je suis arrivé dernier du concours.”

Comment tout a finalement basculé ?

”Je suis ensuite monté à Francfort où j’ai travaillé comme ajusteur. J’y ai aussi suivi des cours de chant avec une cantatrice, dans l’optique de prendre ma revanche. Ma mère était très sévère et moi j’étais très timide, renfermé. C’est pourquoi je me suis construit une sorte d’armure musicale pour pouvoir affronter le public. Ma mère voulait que j’intègre un orchestre de bal. Elle pensait que la musique était une lubie qui allait me passer. Mais moi, je voulais tout faire tout seul, être moi-même l’orchestre. C’est comme ça que mon personnage est né.”

Dans les années 70, vous avez connu un succès fulgurant, avec même un disque d’or pour “La vie en couleurs”. Drôle de titre pour un artiste qui se produit tout de blanc vêtu…

”En fait, le blanc représente toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. C’est la quintessence de toutes les couleurs. C’est aussi un symbole de pureté, une manière de garder mon âme d’enfant. On se prend trop au sérieux en tant qu’adulte. Moi j’ai jamais voulu me prendre au sérieux tout en faisant les choses sérieusement.”

Rémy Bricka est toujours accompagné d'une colombe blanche, symbole de pureté. ©Jérôme Heymans

Qu’est-ce qui vous plaît encore dans ce personnage, après tant d’années ?

”C’est le retour du public. Ceux qui m’ont connu enfant me remercient aujourd’hui quand ils me croisent. Ils ont le sourire et me disent rajeunir de 40 ans en me voyant. Ils veulent aussi conserver cette âme d’enfant. D’ailleurs, cette joie de vivre, ce bonheur, ils veulent aussi le transmettre à leurs enfants en leur montrant des vidéos de mes représentations. C’est très agréable d’être accueilli avec autant de bienveillance. Je suis aussi devenu une sorte de symbole. Même le président de la République, Emmanuel Macron, m’a cité en référence. Il a dit qu’il était un peu le Rémy Bricka de la politique. C’est un beau compliment.”

Rémy Bricka est en effet devenu le symbole de l’homme qui sait tout faire, en développant des talents de bricoleur, d’artiste… y compris pour réaliser l’impossible. À votre image dans la traversée de l’Atlantique sur des skis flottants. N’était-ce pas une prise de risque démesurée ?

”Tout ce qu’on fait dans la vie, c’est risqué. Être vivant aussi c’est risqué. Je me dis souvent que c’est un miracle que je sois en vie. Notre passage sur terre n’est qu’éphémère, une micro-trace dans l’histoire de l’humanité. Je veux en profiter pour faire des choses et ne pas vivre qu’avec des rêves. Dans tout ce que j’entreprends, je veux marquer mon passage sur terre. Je ne peux pas copier les autres, je veux qu’on me remarque pour ma différence. Marcher sur l’eau ou faire de la peinture d’art font partie de cette démarche. Le conformisme, ce n’est pas pour moi. Petit, je voulais être célèbre et riche pour aider les pauvres. J’ai toujours essayé d’être utile et d’apporter du bonheur aux gens. C’est pour ça que je continue à faire de la musique.”

On a d’ailleurs la chance de vous accueillir régulièrement en Belgique. Vous aimez vous produire chez nous ?

”J’adore la Belgique. C’est un pays à part, justement très proche de mes pensées dans la façon de vivre. Je me suis produit il y a quelque temps aux Terrasses de La Calamine et j’ai ressenti que l’on m’avait fait venir car on sait que j’apporte le bonheur. Les Belges sont un peu à la recherche d’un monde perdu, de ce bonheur. Peut-être parce qu’il y fait plus froid ou qu’il pleut davantage qu’ailleurs, mais ça fait des Belges des gens plus réceptifs, plus sensibles. Ce n’est pas comme les gens du sud, qui sont blasés. En Belgique, quand on apporte le soleil, on voit le bonheur sur le visage des gens.”

On vous sent comme investi d’une mission ?

”J’ai eu mes symboles, mes repères étant plus jeune. J’espère, à mon tour, être une source d’inspiration pour les jeunes d’aujourd’hui. La drogue, l’alcool, la cigarette, ce sont des choses que je ne connais pas. J’essaie d’être le plus simple et le plus pur possible. Ma femme m’accompagne dans mes spectacles. Et, parfois, elle prend le relais quand elle voit que des gens ont des soucis. Ils viennent lui confier leurs petits secrets, leur tristesse. Je marche en binôme avec ma femme, Marie-Rose. Et c’est aussi une chance et un réel bonheur de l’avoir rencontrée. Je n’avais pas l’image d’un couple heureux en observant mes parents. Un jour, j’ai vidé mon sac auprès de ma mère en lui disant que j’avais l’impression qu’elle ne m’avait jamais aimé, ni réellement mon père. Elle m’a répondu : “Tu n’as qu’à faire mieux”. Là aussi, mon esprit de revanche m’a guidé vers la réussite…”