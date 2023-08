La dernière humeur : ne pas confondre météo et climat ©

Sur les réseaux sociaux, les "complotistes" ou les "climatosceptiques" s’en donnent pourtant à cœur joie, oubliant que la question du climat doit être prise dans sa globalité.

Il est par exemple primordial de différencier ce qui se passe localement, dans un pays, et ce qui se passe à l’échelle du monde. De ce point de vue, la météo maussade ne remet absolument pas en cause le changement climatique.

Et le fait qu’il y ait des années plus chaudes et plus froides est un phénomène qui a toujours existé et qui existera encore, même avec le changement climatique.

D’ailleurs, pour savoir si l’été a été plus chaud ou plus froid en Belgique, il est nécessaire d’attendre tous les chiffres à la fin de l’été. N’en déplaise aux climatosceptiques qui n’hésitent déjà pas à tirer de grands enseignements.