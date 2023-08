“Celui qui prend de la cocaïne ont du sang sur les mains” : Georges-Louis Bouchez veut s’attaquer durement à la drogue, consommateurs inclus

À lire aussi

Comment ? “En imposant des amendes plus élevées, en plaçant le consommateur en prison s’il est en récidive.” Georges-Louis Bouchez laisse la liberté au magistrat de choisir la sanction selon le type de drogue consommé ou la gravité du délit, dans le cadre du panel de sanctions existantes mais prône tout de même une amende allant de 5 à 10 fois le prix de la quantité saisie. Quant aux peines prison, prévues dans le cadre de la loi, elles ne sont jamais effectuées. “Si le consommateur veut échapper à ces sanctions, il devra alors suivre un programme médical.”

Toutes les drogues sont ici visées même si la priorité du MR vise surtout les drogues dures, pas le cannabis. “Aujourd’hui, ce qui tue les quartiers, ce sont les drogues dures : cocaïne, crack, héroïne, etc.” À ce titre, le MR s’oppose aux salles de shoot et stands permettant de tester la qualité de la drogue installés sur certains festivals : “dans quel monde un produit interdit doit se consommer en sécurité ? Faire des salles de shoot sans avoir modifié le cadre légal, c’est de la folie. Ces espaces ne sont que des aspirateurs à drogues. Celle de Liège est un échec. Je ne comprends pas comment le bourgmestre de Bruxelles s’engage dans cette voie quand on voit le résultat à Liège.”

Un avis que ne partage pas le porte-parole de l’ASBL Transit, en charge du centre de consommation de drogues à Bruxelles. Pour Philippe Valkeneers, la criminalisation de la consommation de drogue est une “fausse bonne idée”. “En termes de santé publique et d’accompagnement psychosocial, la criminalisation n’est pas efficace. On incrimine plus les personnes qui rencontrent un problème d’abord de santé publique. Au lieu de renforcer la répression à l’égard des usagers, je pense qu’il est préférable d’investir dans la répression du trafic de drogue”, explique-t-il, pointant ici un risque de dérive : “il est plus facile d’atteindre un consommateur qu’un trafiquant.” Le Bruxellois privilégie le modèle portugais, qui a décriminalisé la consommation de drogue en 2001. “Les usagers passent devant une commission de santé pour recevoir une trajectoire de soins au lieu de passer chez le juge. Sur le volet santé publique, l’évaluation est positive”. Pas si loin, en réalité, de la proposition du MR qui évoque lui aussi un suivi médical pour autant que le consommateur souhaite échapper à la sanction.