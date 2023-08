Des chats et chatons à adopter à la SPA : faites connaissance avec ces 5 chatons et ces 5 chats qui cherchent des familles pour les accueillir !

Un petit groupe parmi tant d’autres : ces animaux en attente d’adoption ne représentent qu’une minuscule fraction de ceux qui aspirent à trouver un foyer chaleureux (et dont vous trouverez les descriptions ici). C’est pourquoi nous partagerons régulièrement des articles décrivant les histoires et caractères de ces compagnons abandonnés, qu’ils soient petits ou grands.

Attention : accueillir un animal chez soi apporte un bonheur authentique, mais il s’agit également d’une démarche qui ne doit pas être prise à la légère. C’est un engagement à long terme qui exige un véritable investissement en temps et en énergie de la part des futurs adoptants – voire parfois des sacrifices. Si vous y êtes prêts, découvrez les petits pensionnaires de la SPA !

Rockette, un chaton à adopter de 4 mois

©SPA La Louvière

Aventureuse, dynamique, affectueuse et câline, cette petite chatte a tout pour plaire. Elle sera très heureuse d’intégrer votre famille, même si elle comporte déjà des chats et/ou des chiens. Comme tous les chats et chatons de la SPA, elle est vaccinée, stérilisée et pucée.

Talia, Tina et Tatch, 3 chatons de 3 mois

©SPA La Louvière

Talia a le pelage noir alors que ces frères et soeurs sont tigrés (cf photo). Tina est très câline et sociable, alors que Talia et Tatch sont énergiques et aventureux – et auront donc besoin d’un accès à l’extérieur pour dépenser toute cette belle énergie avant de revenir vous faire des câlins, au retour du travail par exemple.

Venus et Vaya, mère et fille en attente d’adoption

Venus ne semble avoir connu que la vie en extérieur : elle est arrivée au refuge avec 3 magnifiques petits chatons, dont deux ont déjà été adoptés. Reste Vaya, en photo d’illustration de cet article : tout juste 3 mois, très éveillée, joueuse et câline, qui attend, à son tour, de connaître la joie d’avoir une famille. De même, Venus, plus solitaire mais qui ne rechigne pas les caresses, attend une famille d’accueil – qui pourrait être celle de sa petite Vaya, mais sans obligation.

Samy, en attente d’une fin de vie heureuse

©SPA La Louvière

Samy, 4 ans, est arrivé en piteux état au refuge. Le diagnostic tombe : il souffre de leucose, une maladie qui affecte son immunité. Après un mois entier chez le vétérinaire, Samy est prêt à être accueilli par quelqu’un qui ne lui donnera pas accès à l’extérieur et qui n’a pas de chat (la leucose étant contagieuse), mais qui le couvrira d’amour (ça tombe bien, il est très sociable et très câlin) durant son espérance de vie très courte.

Frixa, une mamie câline de 13 ans

©SPA La Louvière

Frixa a déjà un bel âge et est donc la chatte idéale pour des personnes plus âgées qui ne souhaitent pas acheter un chaton. Elle est très calme, très câline et souffre de diabète, ce qui implique 2 piqûres par jour. Elle sera donc la compagne parfaite d’une ou plusieurs personnes rigoureuses, calmes et qui souhaitent une grande proximité avec leur animal de compagnie.

Zizou, un an : pour les fans de football

©SPA La Louvière

Zizou, petit chat d’un an, se montre joueur et affectueux dès qu’il est mis en confiance et adore explorer les recoins d’un jardin. Il est depuis quelques mois en famille d’accueil et est prêt à rencontrer une autre famille pour grandir.

Azraël, magnifique chat à adopter de 6 ans

©SPA La Louvière

Azraël, magnifique chat noir, aime le calme et les adultes : il n’est pas adapté aux familles qui ont des enfants de moins de 10 ans, mais peut tolérer un chien calme et/ou un ou plusieurs autres chats. Il aime avoir un accès vers l’extérieur et les câlins, lui qui a vécu en solitaire dans la rue jusqu’ici.

Adopter un chat ou un chaton, comment ?

Un de ces chats vous a tapé dans l’œil ? Vous souhaitez avoir plus d’informations ? Contactez la SPA La Louvière par mail (info@spalalouviere.be) ou par téléphone (064/22 25 07). Vous serez invité ou invitée à venir voir le chat que vous aimeriez adopter à la SPA (Rue Jean Jaurès 195 à La Louvière), où vous recevrez de plus amples informations quant à l’engagement qu’implique l’adoption. Nous vous rappelons qu’il est essentiel, en Wallonie, d’avoir le permis de détention d’animaux pour pouvoir adopter.