L’Arabie saoudite affole le monde du foot durant le mercato : “Un grand cirque pour lequel on ne se pose pas les bonnes questions”

De quoi changer la face du monde du foot et changer ce sport en profondeur ? Les supporters européens vont-ils vraiment tourner toute leur attention vers la Saudi League ? Nous avons posé ces questions à Jean-Michel De Waele, sociologue du sport à l’ULB. “J’ai de sérieux doutes sur la réussite à long terme de ce projet, lance-t-il d’emblée. On se retrouve en quelque sorte face aux Harlem Globetrotters du football. On va plus assister à une grande exhibition où Ronaldo et Neymar vont collectionner les petits ponts. Je vois plus cela comme un grand spectacle artistique, comme un combat de catch collectif fait pour divertir les gens plutôt que pour monter de vraies équipes. La démarche n’est pas du tout la même que l’achat d’un grand club européen.”

Il fait aussi la différence entre l’intérêt grandissant pour ce championnat et la passion qu’il pourrait générer. “Ce qui fait le foot, ce sont les supporters, rappelle-t-il. Ce ne sont pas les entraîneurs qui vont et qui viennent ou les joueurs qui embrassent le blason pour partir au mercato suivant. S’il y a bien une chose qu’on ne change pas dans sa vie, c’est le club que l’on supporte. On peut voter pour un autre parti politique, changer d’orientation sexuelle, de métier ou de nationalité, mais pas de club. La passion naît pour un club et va au-delà de l’intérêt pour tel ou tel championnat émergent. Je ne vois pas le championnat saoudien faire naître de nouvelles passions. Finalement, la seule chose qu’on connaît de ces clubs, c’est le fait que Ronaldo ou Benzema y joue.”

Jean-Michel DE WAELE, Professeur de Science Politique à l'Université libre de Bruxelles, Faculté des Sciences sociales et politiques (FSP)

Toujours est-il que l’évolution du nombre de followers pour ces clubs a explosé avec l’arrivée de ces stars, comme c’est le cas également pour la MLS depuis l’arrivée de Messi, à Miami. “On voit aujourd’hui un deuxième profil de supporter se développer, convient-il. Il y a aussi des supporters qui suivent un joueur en particulier. C’est très marqué par exemple en Afrique où les fans de foot suivent la carrière d’un compatriote. Mais, chez nous, qui va se lever en pleine nuit pour regarder Messi jouer à Miami ?”

On peut aussi faire le parallèle avec ce qu’il se passe en Arabie saoudite cet été, et les transferts réalisés par les clubs chinois il y a quelques années. On se souvient des 18 millions annuels touchés par le Diable Rouge Axel Witsel, une broutille par rapport aux sommes actuelles. Le championnat chinois ne fait plus parler de lui aujourd’hui, et on se demande si cette folie saoudienne a un avenir. “Les deux projets sont très différents, assure-t-il. En Chine, une grande politique publique à la chinoise avait été lancée, avec des centaines d’écoles de football, des entraîneurs et formateurs recrutés à travers le monde et surtout une limitation du nombre de joueurs étrangers dans chaque équipe. On recrutait maximum trois joueurs pour qu’ils tirent l’équipe vers le haut et aident les joueurs chinois à s’améliorer. Le Covid a mis à mal ce modèle, mais c’était beaucoup plus construit et pensé.”

guillement Rappelons une chose: ce championnat est contrôlé par le régime saoudien. Et ce régime politique est immonde et ne respecte aucun droit humain, à commencer par les droits des femmes

Mais ce qui choque le plus le sociologue, c’est le manque de débat autour de l’émergence de ce championnat. “Rappelons une chose : ce championnat est contrôlé par le régime saoudien. Et ce régime politique est immonde et ne respecte aucun droit humain, à commencer par les droits des femmes. Les joueurs qui y vont sont les mêmes à avoir critiqué la Coupe du Monde au Qatar, mais il y a une différence entre aller y disputer une compétition durant un mois, et aller s’installer et travailler dans un tel pays.”

En Belgique aussi, il estime qu’il y a trop peu de débats. “On voit DAZN (NdlR : qui a récemment racheté Eleven Sports) acheté les droits pour diffuser ce championnat chez nous, et personne n’en discute. Cela me frappe car ces chaînes qui vont diffuser la Saudi League sont les mêmes à promouvoir la défense des droits humains, la lutte contre le racisme et l’homophobie, etc. Et on va en plus payer ce régime pour le faire. Tout le monde a l’air d’avoir des étoiles dans les yeux en regardant les transferts, mais on oublie le débat de fond”, regrette-t-il.