Les réseaux sociaux, nouveau baromètre du football : les followers participent aussi au business du mercato !

Cet exemple est évidemment à la hauteur de la popularité du fantasque brésilien, mais il n’est pas isolé pour autant. Les plus grandes stars n’ont d’ailleurs pas besoin de prime de la part de leur club pour gagner des millions d’euros sur les réseaux sociaux. Chaque follower a une valeur aujourd’hui pour les joueurs, mais aussi pour les clubs pour lesquels ils évoluent. Dernier exemple en date avec le Paris Saint-Germain. Le club a vu partir Lionel Messi et Neymar en l’espace de quelques semaines, sans compter la saga Mbappé, qui pourrait partir d’ici au 31 août. Au-delà des problèmes sportifs et extrasportifs que cela engendre, la note est aussi salée sur la Toile.

Selon des chiffres publiés par HLN, ce sont 800.000 followers qui ont arrêté de suivre le club parisien en une seule journée. C’était le 4 juin, le jour de l’annonce du départ de Lionel Messi. Le septuple Ballon d’or qui pèse 600 millions d’abonnés sur Facebook, X (ex-Twitter) et Instagram a donc une influence sur les revenus du club sur les réseaux sociaux. Pour Neymar, ce sont 300.000 followers qui ont disparu en quelques heures lors de son transfert. Au total, ce sont 4 millions de personnes qui ont arrêté de suivre le club en deux mois de temps, passant de 70 à 66 millions. Un coup qui fait mal mais qui ne doit pas faire oublier que lors de la signature de Messi, il y a deux ans, le club ne comptait “que” 38 millions de followers. Un chiffre qui avait grimpé de 4 millions le jour du transfert de la star argentine.

Mais ce qui est vrai au PSG n’est pas forcément vrai ailleurs. Les clubs mythiques anglais ou espagnols reposent sur une base de fans plus fidèles. Le meilleur exemple est celui de Ronaldo lors de son départ de Manchester United, à l’hiver dernier. Le club mancunien n’a perdu que 200.000 followers dans l’histoire alors que le Portugais en a perdu 600.000, ce qui reste faible au regard de ses 600 millions d’abonnés, tous réseaux confondus.

Et les Diables rouges ? En attendant les possibles signatures d’Eden Hazard ou Romelu Lukaku dans des championnats exotiques, leur situation actuelle ne les empêche pas d’amasser un maximum d’argent grâce aux réseaux sociaux. Le meilleur exemple est Eden Hazard. Actuellement sans club, retraité en équipe nationale et sorti de plusieurs années noires au Real de Madrid, il compte encore 56,6 millions de followers sur les réseaux sociaux (7,2 millions sur X, 22 millions sur Facebook et 27,4 millions sur Instagram). En 2021, il était déjà le Diable (ou ex-Diable) le plus suivi, avec 53 millions d’abonnés.

Derrière lui, on retrouve Kevin De Bruyne avec ses 45,8 millions de followers, Thibaut Courtois (25,4 millions) et Romelu Lukaku (19,9 millions). C’est surtout sur Instagram que les abonnés s’amassent, même si Lukaku fait une exception : il n’est plus présent sur X et a plus d’abonnés sur Facebook (11 millions) que sur Instagram (8,9 millions).

La question est alors : combien cela rapporte-t-il à ces stars du foot, en activité ou non ? En 2020, une étude menée par le site paris en ligne Manyspins indiquait que Cristiano Ronaldo avait gagné en un an près de 62,37 millions d’euros grâce à 43 posts sponsorisés. Il était suivi de près par Lionel Messi (37,68 millions d’euros), David Beckham (14,40 millions), Neymar (10,45 millions), Zlatan Ibrahimovic (5,54 millions) et Ronaldinho (3,93 millions). Des chiffres qui ont explosé depuis lors, notamment pour Ronaldo, Messi et Neymar, qui terminent donc leur carrière avec des contrats ronflants, surtout au niveau publicitaire.