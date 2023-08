Le redoublement fortement limité dès cette rentrée: "Le maintien dans une année deviendra exceptionnel"

1. Les cours de langue obligatoires

Les élèves qui entrent en troisième cette année vont ainsi être les premiers à bénéficier d’un cours de seconde langue obligatoire (néerlandais, anglais ou allemand selon le choix de l’école). Les écoliers bruxellois bénéficiaient déjà de 3 heures de néerlandais par semaine mais ce n’était pas une obligation pour les Wallons.

2. L’enseignement du numérique

Autre nouveauté de cette année : l’entrée du numérique dans les classes. Les ordinateurs et tablettes ont fait leur entrée dans les salles de classe il y a longtemps mais l’apprentissage des compétences numériques en tant que telle n’était jusqu’à présent pas au programme des élèves. Mais l’une des nouveautés principales concerne le redoublement.

3. Le redoublement limité au strict minimum

À partir de cette année, de nouvelles procédures seront mises en place. Elles visent à diminuer fortement le taux de redoublement dans les écoles.

"Si dans le cadre du tronc commun, le redoublement n'est plus interdit, il est rendu exceptionnel et est conditionné à la mise en place préalable de dispositifs spécifiques et complémentaires de différenciation et d'accompagnement personnalité. Le maintien dans une année deviendra donc exceptionnel et conditionné par le fait que tout ce qui était possible de faire pour aider l'élève a été fait et n'a pas porté ses fruits", indique l'administration de l'enseignement.

Concrètement, il reviendra donc aux enseignants de prouver qu’ils ont fait tout ce qui était possible pour éviter l’échec de l’élève. Tous ces efforts devront être consignés dans des bilans

La Belgique est régulièrement pointée du doigt comme la championne toute catégorie du redoublement. À 15 ans, un enfant sur deux a déjà redoublé au moins une fois dans son parcours d’élève. Cette "habitude" a un coût conséquent.

En 2019, l’échec scolaire a généré un surcoût d’environ 391 millions € dans l’enseignement obligatoire ordinaire de plein exercice pour un budget total 8 milliards 125 millions €. Le redoublement est également pointé du doigt pour son inefficacité voire son effet négatif sur les élèves qui en font l’objet : risque accru de décrochage, déclin des chances d’obtention d’un diplôme ou d’une inscription dans l’enseignement et risque accru du décrochage scolaire en font partie.

"Pour certains élèves, il n’y a pas d’autre solution"

Pour Joseph Thonon, président de la CGSP-Enseignement, aucun enseignant ne décide de faire doubler un élève à la légère.

"Le redoublement, est toujours vécu comme un échec personnel pour les profs. Il y a bien sûr des exceptions mais prof normal fait tout ce qu'il peut pour éviter d'en arriver là", affirme-t-il. Le responsable syndical s'interroge dès lors sur les moyens qui seront mis en place pour éviter aux professeurs d'avoir à faire doubler certains élèves. "Je pense que la vraie question à se poser est plutôt : donne-t-on suffisamment de moyens aux enseignants pour faire baisser le redoublement ? Des moyens ont été alloués pour l'accompagnement personnalisé et pour les pôles territoriaux mais j'ai peur que les moyens promis par la ministre ne suffisent pas. Bien souvent, le redoublement reste la seule arme des professeurs. Si un élève rentre à la maison, dépose son cartable dans le couloir et n'y touche jamais, n'étudie rien et ne fais rien en classe, que peuvent-ils faire ? On peut se remettre en question, se demander si on est un bon prof, mettre des tas de choses en place pour y remédier, on aura toujours des cas comme ça. Pour ces élèves-là, il n'y a pas d'autre solution", observe-t-il.

"Il y a deux manières de concevoir le redoublement pour le milieu de l'école : soit le redoublement vise à venir en aide aux élèves en difficulté. Il leur offre, alors, une seconde chance. Mais d'autres acteurs du milieu scolaire considèrent plutôt que le redoublement constitue une méthode punitive", note de son côté l'Ufapec (Union francophone des associations de parents de l'enseignement catholique).