Redoublement à l'école: la Belgique cultive la "culture de l’échec"

"Pour certains enseignants et même pour certains parents, une école qui ne pratique pas le redoublement est inconcevable. C'est un mal nécessaire. À l'Ufapec, nous entendons régulièrement ce genre de remarques. Marie, maman de Pénélope en deuxième secondaire : 'Ma fille ne peut quand même pas passer, si elle a des lacunes. Je veux qu'elle redouble'. Patrick, enseignant de français en quatrième secondaire : 'Il est mieux pour Antoine de recommencer son année. Il repartira sur de bonnes bases'. Cela fait partie des habitudes et des croyances comme partout où l'on a toujours pratiqué ainsi", analyse la fédération de représentants des parents du réseau libre.

L'association parle à cet égard d'une "culture de l'échec".

"Oser douter, dans certains établissements élitistes dans le chef des professeurs ou des parents, de l'efficacité du redoublement serait faire du nivellement par le bas. Par ailleurs, il est suspect qu'un enseignant fasse réussir tous ses élèves : il serait laxiste", explique-t-elle.

L’association pointe également les inégalités entre les différents établissements.

"Dans l’école A, réputée plus facile, l’élève passera dans l’année supérieure. Dans l’école B, réputée plus select ou élitiste, l’élève, avec les mêmes options et résultats que l’élève de l’école A, aura une attestation de redoublement ou devra se réorienter. Le redoublement ne touche pas seulement aux compétences de l’élève, mais aussi aux exigences, aux pratiques et aux modes d’évaluation propres à chaque établissement ou à chaque enseignant."