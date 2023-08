Dans l'enseignement professionnel, la double peine pour les parents qui font face à une scolarité très coûteuse

C’est donc la double peine pour ces enfants et leurs familles, d’autant plus que le système des allocations d’études ne tient pas compte des coûts réels pour les élèves de l’enseignement obligatoire.

Selon les témoignages de 172 parents recueillis par l’Ufapec, les frais d’outillage professionnels (matériel de construction, couteaux de boucherie, matériel informatique, logiciels, selon les filières) peuvent aller jusqu’à 1 200 euros pour une moyenne globale de 234 euros par année scolaire.

Avec une moyenne de 334 euros par an et par élève, c’est le domaine de l’hôtellerie qui s’avère le plus coûteux, suivi des filières liées aux techniques sociales (284 euros) et des filières électricité et mécanique (239 euros).

38 % des personnes interrogées indiquent que leur équipement personnel peut coûter entre 20 et 460 euros par an, pour une moyenne globale de 139 euros. En outre, les stages obligatoires viennent plomber davantage les finances des familles.