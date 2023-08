Les réunions Tupperware de l’époque ne sont pas mortes: le succès de la vente à domicile est toujours au rendez-vous

Les doctes démonstratrices sont devenues des conseillères formées, motivées par leur +1 et payées à la commission (25 à 30 % du CA qu’elles font). Les hôtesses créent des groupes de copines sur WhatsApp pour organiser une soirée contre env. 10 % du montant des ventes et d’autres cadeaux. Montrant l’exemple aux invitées…

Un modèle bien rodé qui génère un chiffre d’affaires annuel de 107 millions d’euros et emploie environ 27 000 personnes selon les chiffres de la fédération, sans compter les activités complémentaires ou plein-temps de centaines d’acteurs plus petits.

La VD continue de croître même à l’heure des achats sur internet, même après le coup de la pandémie interdisant tout contact. En rendant tout plus facile et rapide, le développement digital (organisation, commandes, livraisons, com vers la communauté), épaule l’atout-maître du modèle très majoritairement féminin : l’aspect humain et convivial de ces rendez-vous chez soi, ludique, sécurisants, avec du conseil personnalisé. Résultat : des ventes qui tournent autour de 800€ à 1000 € par soirée. Prérequis : la qualité des biens proposés. Sans elle, pas de forces de vente motivée et bien moins de fidèles : l’antithèse du modèle.