Le nombre de décès sur les routes belges a baissé de 21% lors du premier semestre 2023, diminution plus forte en Wallonie

"Hors années Covid, il s'agit du nombre le plus bas jamais atteint" au cours d'un premier semestre, informe Vias dans un communiqué de presse. "Par rapport à il y a dix ans, il s'agit d'une baisse de près de 35%" note ce dernier bien qu'il s'empresse d'indiquer que"neuf personnes meurent en moyenne chaque semaine sur les routes de notre pays".

L'institut ajoute que le nombre d'accidents corporels régresse (-3%) tout comme celui des blessés (-4%) et celui impliquant une trottinette électrique (-18%).

En revanche, force est de constater que le nombre de tués durant les nuits de semaine est en forte augmentation: "Ce nombre a doublé en un an (35 tués au 1er semestre 2023 contre 18 lors de la même période de 2022). Plus d'un tiers de ces tués sont enregistrés la nuit du jeudi au vendredi, de plus en plus prisée par certaines personnes pour faire la fête."

Au niveau régional, Vias fait savoir que le nombre de morts sur les routes a le plus fortement diminué en Wallonie. "Il est passé de 133 à 100 (-25%), soit une diminution plus nette qu'en Flandre (de 142 à 122, soit -14%). A Bruxelles, on a recensé cinq tués au cours des six premiers mois de l'année contre 12 l'an dernier", précise-t-il.

"Pour ce qui est du nombre d'accidents, la tendance à la baisse est davantage marquée à Bruxelles (-9%) qu'en Wallonie (-3%) et en Flandre (-3%)", complète-t-il.