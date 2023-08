Le PTB veut la gratuité de la cantine scolaire: "Des repas gratuits pour 6 % des élèves, ce n’est pas assez !"

Un avis que partage le PTB qui souhaite que la Belgique s’inspire d’initiatives mises en places par différents pays d’Europe pour proposer une cantine gratuite à l’ensemble des enfants francophones du fondamental.

"Avec l'inflation, les prix des repas scolaires deviennent de plus en plus impayables pour un nombre croissant de familles de travailleurs. Plusieurs expériences de gratuité des repas scolaires existent dans d'autres pays occidentaux comme l'Ecosse, le Pays de Galles, le Portugal, la Finlande, la Suède ou encore l'Angleterre. Pourquoi ce qui est possible ailleurs ne le serait pas chez nous ?", s'interroge la députée Alice Bernard.

À lire aussi

"En Ecosse, pays avec une population et un PIB par habitant proches de ceux de la Communauté française, l'intégralité des enfants des cinq premières années de primaire se voient offrir des repas chauds totalement gratuits", détaille-t-elle. Selon la députée, outre l'aspect démocratique de la mesure, fournir des repas gratuitement aux enfants serait bénéfique pour les caisses de l'état.

"Une étude réalisée en 2022 en Angleterre montre que rendre les repas scolaires gratuits pour tous les élèves est un très bon investissement pour l'État. Pour chaque livre sterling investi, le pays verrait un retour sur investissement de 1,71 livres sterling.", argumente-t-elle.

En juin dernier, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a accordé un budget de 21,4 millions d’euros à 403 écoles à indice socio-économique faible pour qu’elles puissent offrir des repas gratuits à leurs élèves. 32 000 élèves seront concernés soit 6 % des 500 000 petits francophones scolarisés dans le fondamental.