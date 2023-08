Un Espagnol vit seul en 2027 et le prouve en vidéo sur TikTok

Vous vous êtes déjà imaginé vivre dans le futur ? Certainement. Mais un Espagnol, lui, ne rêve pas et prétend être en 2027… et seul au monde ! Sous le nom de "Unico Sobreviviente", traduction d’unique survivant, il partage des vidéos sur TikTok où il se balade dans des rues désertes partout dans le monde. Pourquoi est-il bloqué seul en 2027 ? Cet Espagnol affirme que c’est à cause d’une catastrophe qui a touché la population mondiale. "Je viens de me réveiller dans un hôpital et je ne sais pas ce qui a pu se passer. Aujourd’hui, nous sommes le 13 février 2027 et je suis seul dans la ville", écrivait-il lors de sa première vidéo postée le 13 février 2021. On y voit des rues, des centres commerciaux et des plages désertes à Valence.