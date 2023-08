Dangereuses, les trottinettes électriques? On vous a posé la question: "Si seulement il y avait des règles, et que tout le monde les respectait..."

Salvatore, 39 ans : "La vitesse des trottinettes est un danger"

©ennio cameriere

"C'est difficile à dire parce que je n'en ai jamais utilisé. Par contre, je trouve que la vitesse peut être un danger, notamment lorsque les trottoirs sont étroits. Je pense surtout aux mères de famille qui se baladent avec une poussette. Elles n'ont plus beaucoup de place à cause de cela. Personnellement, je n'utiliserai jamais cet engin, 30km/h, c'est trop. Que ce soit les trottinettes en elles-mêmes ou les conducteurs, les deux sont dangereux. D'une part à cause de la vitesse et de l'autre parce que l'attitude de l'utilisateur influence le degré de danger. C'est également valable pour le vélo mais je préfère cela cela qu'une trottinette. J'ai l'impression que les cyclistes mettent plus souvent leur casque que ceux qui roulent à trottinette".

Giuseppe, 86 ans : "En Italie, il y a plus de sécurité"

©ennio cameriere

"A mon âge, je n'en ai jamais utilisé et mes enfants non plus. Moi qui viens d'Italie, je remarque quand même une différence par rapport à la sécurité. Dans mon pays, le casque est obligatoire lorsque l'on conduit une trottinette. Ici, ce n'est pas le cas. Je trouve qu'il y a plus de mesures de sécurité qui sont mises en place en Italie. En tout cas, mon avis sur les trottinettes électriques est plutôt négatif. La principale raison est que les gens l'utilisent sans réellement faire attention à ce qui les entoure".

Zain, 18 ans : "J'en utilise très souvent, le danger, ce n'est pas l'engin, c'est le conducteur"

"Personnellement, j’utilise très souvent les trottinettes électriques. Je ne pense pas qu’elles soient réellement dangereuses parce qu’il existe des pistes prévues pour ça. En plus, la vitesse est limitée à 20km/h à Bruxelles et à seulement 10km/h aux alentours de la Grand-Place. Je ne mets pas de casque mais je pense que le conducteur représente un plus grand danger que l’objet en lui-même. Si quelqu’un conduit mal, c’est là que ça peut devenir dangereux. Après, je suis d’accord pour dire qu’il faudrait revoir les règles afin de pouvoir mieux encadrer l'utilisation des trottinettes".

Nele, 45 ans : "Pas fan à cause du manque d'encadrement, mais si il y avait des règles et que tout le monde les respectait..."

©ennio cameriere

"Je ne suis pas fan de la trottinette électrique, j’utilise plutôt le vélo. Mais je pense que c’est une bonne idée pour faciliter la mobilité. C’est vraiment utile, surtout à Bruxelles. Le problème est que les règles les concernant sont encore trop vagues, elles ne sont pas bien intégrées par chacun d’entre nous. Si leur utilisation était mieux encadrée et que tout le monde les utilisait correctement, je n’aurais pas de problème par rapport aux trottinettes électriques. Mais à l’heure actuelle, j’ai peur lorsque mon filleul roule en trottinette. On devrait être obligé de mettre un casque pour les utiliser car il y a beaucoup d’accidents".

Balemonde, 31 ans : "Je n'ai jamais vu un accident"

©ennio cameriere

'Je ne suis pas un utilisateur de trottinette mais en tout cas, je n’ai jamais assisté à un accident. J’ai beaucoup d’amis qui conduisent des trottinettes électriques et ils ne m’ont pas fait de retour négatif par rapport à ça. Mais comme pour les vélos, je trouve qu’il manque de pistes spécifiques pour ce moyen de transport. A cause de ce manque, le danger est plutôt du côté des utilisateurs que pour les autres'.

Noélie, 19 ans : "C'est comme le vélo, tout dépend du conducteur"

©ennio cameriere

"Je n’en utilise jamais parce que je n’en ai pas besoin mais je pense que le danger lié aux trottinettes dépend du conducteur. Mais ça, c’est comme à vélo. Faut-il rendre obligatoire le port du casque à trottinette ? L’obliger, non. Mais c’est clair que ça rajoute une sécurité supplémentaire".