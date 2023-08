Les études supérieures sont-elles devenues un luxe impayable ? “Les études coûtent cher, mais l’enseignement est sous-financé”

À lire aussi

L’équipe en est ensuite venue aux débats de la soirée : un basé sur l’actualité chaude et les actions de la police à la Gare du Midi, et l’autre basé sur une actu société, à savoir le prix des études supérieures.

Les opérations policières à la Gare du Midi, “un coup de comm'” ?

Samedi dernier, la police a effectué une opération d’ampleur à la Gare du Midi à Bruxelles, dans le cadre d’actions visant à améliorer la qualité de vie dans le quartier de la station. Ce jeudi, un nouveau déploiement policier a eu lieu, avec une soixantaine d’agents. Une deuxième descente de police qui avait été annoncée en amont, et qui ressemble plutôt “à un coup de comm'” pour certains, qui pensent que ces actions ne porteront pas leurs fruits sur le long terme. “Il faut savoir dans quelle société on veut vivre, et où on veut investir. Quand c’était le Covid, on disait qu’il n’y avait pas assez d’infirmièr(e) s. Les policiers disent souvent qu’il n’y a pas assez d’agents pour faire le boulot. Car maintenant, on est dans une insécurité croissante, et il va falloir investir aux bons endroits”, a déclaré Michel Kacenelenbogen, directeur du théâtre “Le Public”, lançant le débat. Pour les autres débatteurs, il faut également d’autres personnes que des policiers pour assurer l’ordre et la sécurité, et le problème principal, selon la journaliste Emmeline Van Den Bosch, reste le manque criant de moyens de la police.

À lire aussi

Concernant le prix des études supérieures, la présidente Fédération des Étudiants Francophones, Emilia Hoxhaj, a affirmé qu'” étudier est un droit”. Ce qui veut dire pour elle qu’un(e) étudiant(e) ne devrait pas travailler en plus de ses études, qui “doivent être son premier job”. “Les études coûtent cher, et le pire, c’est que les infrastructures et les outils sont pourtant de mauvaise qualité […] L’enseignement est sous-financé”, a-t-elle notamment déploré. Michaël Vossaert, député bruxellois (Défi), s’est également mêlé au débat.