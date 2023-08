Pour certains couples, c’était les vacances de la dernière chance

Un mal qui ronge les amoureux : la Belgique est en effet dans le top des pays européens concernant le divorce : Statbel a constaté qu’un couple sur trois mariés en 2000 divorce. Pour les noces célébrées dans les années 50/60, c’était 1 sur 10 ! Les raisons les plus fréquentes : l’infidélité, responsable de 31 % des séparations suivie par les différences de valeurs et d’objectifs dans le duo, d’après un cabinet d’avocats.

Ensemble : se retrouver ou… ne plus se supporter !

Les vacances, c'est un moment parfait pour retrouver de la complicité, mais pour certains, on découvre un fossé profond dans la relation. ©Shutterstock

Les quelques jours ou semaines de congé estivaux permettent heureusement aux relations vacillantes de recréer du lien. Moins stressés, moins anxieux, plus libres côté horaires et organisation, les partenaires de vie vont peu à peu retrouver des moments de couple salutaire. Le désir – chauffé par les corps dénudés, le soleil, les sorties ensemble, les rires – est également au rendez-vous. “La santé sexuelle est vraiment un bon indicateur de l’état d’un couple”, remarque Charlotte Leemans. La complicité aussi, or certains “se rendent compte que les vacances… sont en fait pires que le quotidien, cimenté par la routine et par une communication réduite !” L’évidence s’impose : ils ne sont plus dans les mêmes projets de vie, chaque sujet devient dispute ou bouderie, reproches, crises.

”On a eu beau s’aimer au départ, on évolue différemment. J’emploie souvent la métaphore du jeu d’échecs et du jeu de dames. Chaque jeu ayant ses règles, on ne joue jamais aux deux en même temps sinon c’est l’incompréhension assurée. Dans la vie de couple, chacun a sa règle du jeu. Si on ne prend pas garde de jouer aux dames puis aux échecs, c’est-à-dire de s’écouter et de s’ouvrir aux envies et demandes de l’autre et vice-versa, cela mène irréversiblement à l’incompréhension conflictuelle”. Chaque “mauvais joueur” a pourtant raison selon sa notice ! Arrive alors le stade où on ne joue même plus : on accuse, on critique, on enrage, on est dans la frustration du matin au soir.

La séparation s’impose, non sans tristesse et doute. Sauf que, d’autres critères que l’amour entrent aussi en jeu. “Les couples sont unis par les enfants, une maison : des intérêts qui leur font parfois se donner encore une dernière chance”, décrit la sexologue dont le carnet de rendez-vous s’allège suite à l’annulation des séances par les couples en séparation et se remplit dans le même temps de nouveaux couples en situation difficile.

Les trois piliers des couples qui durent

Se faire plaisir en couple pour alimenter la relation et faire durer la complicité des vacances. ©Shutterstock

Bien sûr, les couples qui durent verront eux aussi libido et compréhension de l’autre fluctuer. Et les vacances sont aussi un moment clé pour retrouver le chemin du charnel. “La chose à savoir : la santé sexuelle repose sur trois piliers : l’imaginaire érotique, la masturbation, les rapports sexuels. Et le meilleur organe sexuel… c’est le cerveau !”, assène la sexologue expérimentée.

Alors quoi… un couple durablement heureux, est-ce mission impossible ? “Si le problème principal qui mène à des tensions peut être imputé au fait de ne pas passer beaucoup de temps ensemble pendant l’année, alors les vacances vont pouvoir débloquer les craintes”, assure la psy. “Mais si l’été est sous le signe du conflit, qui en entraîne un autre, qui en rappelle d’autres, cela va saper la complicité déjà mise à mal et enrayer la santé sexuelle.”

Un calendrier de défis pour un renforcement positif

Charlotte Leemans n’a rien de défaitiste. “Un couple heureux, c’est un couple qui s’offre un petit quelque chose chaque jour et des moments ensemble, rien qu’à deux et hors du quotidien”. Vrai baiser, caresse, cadeau “pour rien”, verre de jus de fruit pressé que l’autre aime tant le matin, préparer un petit repas de fête en secret, un massage, de la séduction… “Et cela, en plus de vrais moments à deux : restos, week-ends, passions partagées, …” Des attentions qui changent vraiment la donne. Comme l’a confirmé une étude de l’UCL en 2022, supervisée par Charlotte Leemans, menée sur 146 couples à qui l’on a donné un calendrier de 20 jours de défi amoureux au quotidien. La satisfaction conjugale a drastiquement augmenté au bout d’un mois et a persisté après deux mois. La satisfaction sexuelle également, même si à un niveau moindre.

S’il n’y a “aucune recette toute faite – au fond on sait que cela n’existe pas “, Caroline Kruse, sexothérapeute spécialisée dans les couples, donne tout de même un conseil : “Le renforcement positif du couple cela fonctionne bien. Dites-vous ce qui s’est bien passé, rappelez-vous les bonnes choses ensemble. Faites-le souvent.” Et surtout, si vous sentez des tensions réapparaître après les vacances, le secret, c’est de se parler. Pas besoin de lancer l’opération “il faut qu’on parle”, qui sent la frustration et le dialogue de sourds. Mieux vaut trouver un langage commun. Une discussion où l’on écoute, en essayant d’éviter ce “tu…” accusateur. Qui braque et qui… tue.