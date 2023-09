Effet collatéral de la crise du covid, les jeunes sont de plus en plus enclins à quitter leur emploi : une hausse de 247 % de départs depuis 2019 !

Sans doute encore un peu plus depuis le covid, à en croire la récente étude du groupe Acerta, qui s’est inquiété de l’évolution du nombre de ruptures de contrat chez les jeunes de moins de 25 ans. Selon cette étude, un nombre record de jeunes auraient déjà quitté leur employeur cette année. “Jamais autant de jeunes n’ont dit adieu à leur emploi que cette année, indique l’étude réalisée sur la base des données de plus de 12 000 jeunes actifs dans plus de 5000 entreprises belges. Le nombre de contrats de travail de jeunes de moins de 25 ans ayant été rompus en 2023 est 40,8 % plus élevé qu’à la même période l’an dernier. Et à l’époque, il s’agissait déjà d’une énorme augmentation (+135 %) par rapport aux années précédentes. Les résiliations de contrats de jeunes se font principalement de commun accord entre le travailleur et l’employeur.”

Un phénomène qui se serait accentué depuis le covid. En 2023, on constate une explosion de ruptures de contrat par rapport à 2019, dernière année de référence d’avant-covid : +247,5 %.

L'étude d'Acerta livre des résultats implacables : les jeunes sont de plus en plus nombreux à changer d'emploi. ©Acerta

Dans 43,5 % des cas, l’initiative émane du travailleur. Il s’agit toutefois d’une légère baisse par rapport à l’année dernière (-12,3 %) mais d’une hausse de 4,4 % par rapport à 2019. Dans 38,5 % des cas, le contrat a été résilié de commun accord (+13,4 % par rapport à l’année dernière). Et dans environ 18 % des cas, c’est l’employeur qui a procédé au licenciement. “Plus encore qu’auparavant, les moins de 25 ans sont une génération critique, désireuse d’être aux commandes de sa carrière, confie Laura Couchard, experte juridique chez Acerta Consult. Plusieurs d’entre eux ont commencé un nouvel emploi pendant ou après la pandémie de coronavirus. Ils ont dû apprendre le télétravail directement, acquérant ainsi l’expérience nécessaire, sans être physiquement présents sur le lieu de travail. Il n’est donc pas surprenant que beaucoup décident à présent d’aller voir si l’herbe n’est pas plus verte ailleurs. En outre, le marché du travail reste tendu et les entreprises sont pleinement à la recherche de jeunes talents. Les jeunes ont conscience des nombreuses opportunités qu’ils auront. Nous constatons donc aussi que l’initiative de la résiliation d’un contrat émane beaucoup plus du travailleur lui-même, par rapport à la période avant et pendant la crise de coronavirus.”

Les ruptures d'emploi à l'initiative du travailleur ou de commun accord sont en explosion depuis 2019. ©Acerta

Les jeunes quittent plus souvent leur travail… mais plus tard !

Parmi les autres éléments intéressants de l’étude, on remarque que les jeunes de 25 ans, bien que résiliant plus souvent leurs contrats, le font aussi plus tardivement : les travailleurs ayant remis leur préavis au cours des derniers mois étaient en service depuis 1,27 an en moyenne. “C’est remarquablement plus long qu’en 2021 ou en 2020 (290 jours)”. En 2019, les jeunes qui résiliaient leur contrat le faisaient, en moyenne, après 335 jours. “De nombreux jeunes passent d’un emploi présentant des avantages pratiques à court terme à une carrière durable à long terme, offrant davantage de possibilités de carrière et de flexibilité, analyse Laura Couchard. Les entreprises qui veulent remporter la guerre des talents ont donc tout intérêt à miser sur des carrières durables offrant des perspectives à long terme, des formations et des possibilités d’évolution. D’autres points auxquels les jeunes accordent énormément d’attention sont la durabilité de leur employeur dans ses activités, l’attention que celui-ci porte à leur bien-être (mental) et les mesures prises par l’entreprise pour assurer un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée.”