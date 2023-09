Derby RWDM-Union: la fête est déjà gâchée

C’est clairement un affront aux sympathisants Coalisés, qui se faisaient une fête de recevoir leur voisin pour cet authentique derby de la zwanze. Programmer un match aussi important, en pleine semaine, à 18h30, c’est aussi manquer de respect au supporter qui travaille. Quitter le bureau pour se rendre au stade, qui plus est à une heure où la moitié de Bruxelles est paralysée par les bouchons, fera certainement renoncer de nombreux supporters. Pour le RWDM, c’est donc un manque à gagner certain et la perspective d’un stade comble qui s’éloigne. Bossemans et Coppenole n’en rigolent assurément pas, même si les supporters présents ne manqueront pas de mettre l’ambiance.