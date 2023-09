Un Pekin Express organisé pour les résidents des maisons de repos : “Cela permet de rester jeune dans son corps !”

"Cela fait une semaine que mon coach me prépare"

Cet événement est organisé pour la troisième année consécutive, pour le grand bonheur des 66 participants répartis en onze équipes. Certains se sont même préparés depuis plusieurs jours pour être fin prêt pour le grand jour. C’est le cas de Jean-Marie, en grande forme au moment de prendre le départ. “Cela fait une semaine que mon coach me prépare”, sourit-il. “J’ai eu des séances intensives de kiné pour me remettre en forme et remédier à mes maux de dos. Je garde quand même ma canne par précaution. J’ai étudié tous les châteaux pour être sûr d’être fin prêt.”

Car le thème de cette édition, c’est le Moyen Âge, et les participants ont été amenés à faire un tour des châteaux, de Beersel à Seneffe. Le grand départ a été donné sous les arches du Cinquantenaire sous trente degrés. Des conditions pas évidentes mais qui n’ont pas entravé la bonne humeur des participants, amenés à réaliser différentes épreuves dans un rayon de cinq kilomètres. Parmi les épreuves, les résidents devaient réaliser une photo avec au moins dix personnes inconnues.

Bruxelles - Cinquantenaire: Pekin Express pour les Senior. A Bruxelles, le 5 septembre 2023. ©JC Guillaume

"Il y avait différentes contraintes, comme le fait de poser aux côtés d’un homme avec une moustache, quelqu’un avec un chien, un policier, etc. Cela permet d’éveiller leur côté social tout en redécouvrant des endroits emblématiques de la capitale qu’ils fréquentaient à l’époque comme le parc Royal, la place Poelaert, le quartier européen, etc. Le tout, bien sûr, en se déplaçant en van ou en voiture”, explique Laurent Ruelle, kiné et co-organisateur déguisé en chevalier pour l’occasion.

Les résidents ont ensuite mis le cap vers le château de Beersel. “Là, des épreuves médiévales ont été organisées dans et devant le château. Ensuite, les résidents se sont rendus au château de Seneffe pour l’épreuve de clôture, à savoir des joutes et d’autres épreuves toujours sur le thème du Moyen Âge”, poursuit-il.

"Ce genre d’activités permet de garder l’esprit clair""

"Ce genre d’activités permet de garder l’esprit clair”, se réjouit Robert de la résidence Les Pléiades à Woluwe-Saint-Lambert qui participe pour la première fois. “C’est fantastique car cela permet d’avoir des bons souvenirs et puis, c’est challengeant de se confronter à d’autres équipes.”

L’idée de ce Pékin Express version seniors a germé dans l’esprit de Félix Simon durant la crise sanitaire. “Les résidents ne sortaient plus et nous avons alors organisé la première édition du MEL Express (pour Mélopée, NdlR) à Bruxelles”, explique ce psychomotricien et ergothérapeute. “Depuis lors, l’événement prend de l’ampleur et nous accueillons cette année onze maisons de repos. C’est l’aboutissement de neuf mois de travail. Tout a été pensé par des thérapeutes et l’événement est encadré par 70 bénévoles.”

Bruxelles - Cinquantenaire: Pekin Express pour les Senior. A Bruxelles, le 5 septembre 2023. ©JC Guillaume

Les initiatives se multiplient pour faire sortir les seniors des maisons de repos

De plus en plus d’initiatives voient le jour pour faire sortir les résidents des maisons de repos. En mars derniers, les résidents de la maison Les Acacias à Molenbeek ont été jusqu’à aller… en boîte de nuit au Mirano à Bruxelles, sous le regard bienveillant des fêtards. D’autres activités sont régulièrement organisées comme des voyages à la mer, à Lourdes ou des activités avec des enfants ou dans des centres culturels.

Bruxelles - Cinquantenaire: Pekin Express pour les Senior. A Bruxelles, le 5 septembre 2023. ©JC Guillaume