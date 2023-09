"Ces animations sont hautement souhaitables. On voit que ça s'agite un peu chez certains parents d'élèves et sur les réseaux sociaux mais il n'y a aucune ambiguïté chez nous sur la question. Ces notions se retrouvent dans les programmes et dans le projet pédagogique de nos écoles", explique Arnaud Michel, porte-parole du Secrétariat général de l'Enseignement catholique (Segec).

"On trouve même que la quatrième secondaire, c'est un peu tard. Il est aussi important de préciser que l'EVRAS, ce n'est pas que la sexualité. C'est aussi la vie relationnelle et affective. Ca permet de faire société et c'est aussi un moyen pour le jeune de se construire en tant qu'individu. Par ailleurs, on aurait tort de tout ramener à la sexualité car ce n'est pas uniquement de ça qu'il est question. Des visions un peu caricaturales ont pu être propagées sur la question.", déplore-t-il.

Jusqu’à présent, les écoles étaient libres de choisir les intervenants chargés de parler d’EVRAS avec leurs élèves. Désormais, il existe un label que les associations doivent obligatoirement détenir pour délivrer ces animations.

Cette labellisation vise à éviter que des associations véhiculent lors de leurs animations des propos discriminants ou ouvertement culpabilisants sur certaines thématiques sensibles, comme ça a été le cas par le passé. Sur cette question également, le SEGEC est catégorique.

"La labellisation est une très bonne chose tout comme l'exigence d'une formation pour les animateurs. À ce niveau, les écoles sont en lien avec les centres PMS. Et on est également favorables à l'accord entre la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Cocof qui doit être voté ce mois-ci", précise Arnaud Michel.