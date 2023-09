Tensions autour des cours d’éducation sexuelle à l'école: “Des parents pensent qu’on veut inciter leurs enfants à se déclarer transgenre, c’est faux"

En 37 ans de carrière, la directrice a souvent fait face aux réticences d'une partie des parents. "Depuis que je suis là, l'école a toujours donné une animation sur la puberté à tous les élèves de sixième primaire et il y a des parents qui ont toujours eu beaucoup de mal avec cette idée et qui continuent à s'y opposer ouvertement. Ils estiment que ce n'est pas aux plannings familiaux de donner ces animations et plus largement, ne veulent pas qu'on aborde une série de sujets avec leurs enfants", poursuit-elle. Le sujet qui suscite le plus de craintes actuellement est celui de la transidentité. "Une infirmière a eu le malheur, pendant une animation, de séparer les élèves en deux groupes en demandant aux 'enfants qui se sentent filles'de se mettre d'un côté de la classe et à 'ceux qui se sentent garçon'de l'autre. Pour certains parents, on avait ouvert la boîte de Pandore", témoigne-t-elle.

Ces remarques n'ont pas fait flancher la directrice, qui dit regretter les informations erronées qui circulent sur les réseaux sociaux au sujet de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. "Des parents pensent qu'elles visent à inciter leurs enfants à se déclarer transgenre. C'est complètement faux, informer n'est pas inciter. Des parents estiment que c'est leur rôle de parler de ces sujets avec leurs enfants mais bien souvent, quand ils nous disent ça, ils n'en parlent jamais en famille. Dans notre école, on a des élèves de toutes les confessions et de tous les horizons. Certains sont informés à la maison, d'autres pays. Il est important de pouvoir donner une information uniforme à tous."