Le centre de prévention du suicide en Wallonie compte désormais plus de 1.600 sentinelles

"Plus on comptera de sentinelles, plus nos chances de réduire le nombre de suicides seront grandes", affirme Thomas Thirion, administrateur délégué d'"Un pass dans l'impasse". "En raison des dernières crises que nous venons de traverser et au mal-être croissant que nos psychologues accueillent quotidiennement, cela est devenu primordial et une question de santé publique !"

Le rôle des sentinelles consiste à détecter une personne en détresse suicidaire et à déclencher une alerte. Elle fait alors office de relais entre "Un pass dans l'impasse" et la personne en mal-être.

Deux possibilités s'offrent aux personnes volontaires. Celles-ci peuvent s'inscrire sur www.un-pass.be pour recevoir une courte vidéo explicative. Une sensibilisation de trois heures via visioconférence est également possible pour devenir une sentinelle ou parfaire son rôle.

Selon "Un pass dans l'impasse", le nombre de consultations a augmenté de près de 40% depuis la pandémie de Covid-19 et l'ASBL reçoit chaque mois plus de 1.000 appels de demande d'aide. En 2020 (dernières données disponibles) le suicide était la 1ère cause de décès chez les 15-44 ans et cinq personnes se donnaient la mort chaque jour en Belgique.

L'association rappelle deux numéros utiles pour les personnes en mal-être : le 081/777.150 pour la prévention du suicide en Wallonie et le 0800/300.25, qui renvoie vers un dispositif de soutien pour indépendants en Wallonie et à Bruxelles.

Toute personne ayant des idées suicidaires peut également contacter la ligne d'écoute du Centre de Prévention du Suicide au 0800/32.123 (elle est anonyme, gratuite et disponible 24h/24). Plus d'infos sur www.preventionsuicide.be.