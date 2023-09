À quoi ressemblera la Belgique de nos enfants? "Elle sera beaucoup plus instable, avec une multiplication des phénomènes extrêmes"

Pour l’universitaire belge, c’est un discours qui ne reçoit pas suffisamment d’attention. Le moment est important, et le bilan n’est pas brillant. “C’est même un bilan très très maigre sur l’asile et la migration”, estime-t-il. “Aucune leçon n’a été tirée de la crise des réfugiés syriens. Bien entendu, il y a toujours ce nouveau pacte sur l’asile et la migration sur lequel on a trouvé un compromis. Mais dans les faits, les naufrages continuent à un rythme insoutenable.”

Le point positif, selon François Gemenne, c’est évidemment le “Green deal”. “C’est une pièce de législation majeure pour le climat dans l’Union européenne”, se réjouit-il. “Le premier problème, c’est qu’il n’est pas encore passé au Parlement. Il va encore falloir ferrailler contre les conservateurs, pour qu’il passe. Le second problème, c’est que son principal architecte, Frans Timmermans, qui était le numéro 2 de la commission, vient de partir pour faire campagne aux Pays-Bas. Ça dit beaucoup quand une personne préfère quitter le poste clé à la Commission sur l’enjeu de ce siècle pour aller ferrailler sur des élections nationales aux Pays-Bas… Je trouve que le signal donné est assez calamiteux.”

Le “Green deal”, projet majeur de la commission de von der Leyen peut-il encore faire pschitt ? “Malheureusement, il risque d’être encore raboté. C’est toute l’histoire de la construction européenne. On a veillé à un savant équilibre des pouvoirs entre la Commission, le Conseil et le Parlement, mais le résultat, c’est que les décisions de la commission sont systématiquement retoquées par les deux autres.”

”Chaque année perdue rend l’objectif plus difficile à atteindre”

Les objectifs des accords de Paris ne seront plus que probablement pas respectés. Nous ne sommes pas dans les temps pour éviter deux degrés supplémentaires d’ici 80 ans. Et quand on lui demande si l’Europe respecte les siens, François Gemenne se montre très franc : “non […] Et, chaque année perdue rend l’objectif plus difficile à atteindre.”

À quoi ressemblera la Belgique de nos enfants, d’ici 30 à 40 ans ? “Ce sera une Belgique avec un climat beaucoup plus instable avec une multiplication des phénomènes extrêmes”, dépeint le chercheur de l’ULiège. “Comme les inondations, comme les vagues de chaleur, comme les feux de forêts, par exemple dans les Ardennes. On est en train de quitter une période de stabilité climatique pour une de plus en plus instable.”

Un des pays les plus riches du monde, la Belgique aura les moyens de développer certaines stratégies d’adaptation, précise le politologue. “Il ne faut pas se dire que ça va devenir complètement invivable, mais nos modes de vie vont radicalement changer.”