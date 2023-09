Les arguments pour et contre Evras : suivez l’émission de LN24 en direct

Mercredi, quatre écoles de Charleroi ont été incendiées par le groupuscule “No Evras”. Des actes qualifiés de “barbares” par le bourgmestre Paul Magnette et qui ont “profondément choqué” le Premier ministre Alexander de Croo. Ce vendredi, c’est la province de Liège qui a été touchée par ces actions anti-Evras : deux écoles ont été vandalisées à Xhovémont et Naniot.

Face à la colère et l’incompréhension entourant ce sujet, l’émission “ “Il faut qu’on parle” de LN24 reçoit six invités pour débattre de l’Evras. Seront présents sur le plateau : Quentin de Bodman, fondateur et Représentant des parents d’élèves au “comité EVRAS” d’une école libre de Bruxelles, Anne Schaub-Thomas psychologue – psychothérapeute enfants et adultes, mais aussi la pédopsychiatre Sophie Dechêne, la journaliste indépendante pour Médor et Les Grenades Jehanne Bergé, le chargé d’étude au Centre d’Action Laïque Lionel Rubin et enfin Khadija Ounchif membre du conseil d’administration de AWSA-BE (Arab Women’s Solidarity Association – Belgium).

Le live de LN24 sera à retrouver ici à partir de 17h.