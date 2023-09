Polémique du trajet en taxi de Rajae Maouane : “Elle se fait piéger dans le fonds de commerce de son parti, à quelques mois des élections”

Les politiques doivent-ils être exemplaires ou ont-ils droit à quelques écarts de conduite ? La question du trajet en taxi de Rajae Maouane lors du dimanche sans voitures a animé le premier débat de l’émission sur le plateau de LN24. L’élue Écolo a justifié le fait de ne pas avoir emprunté les transports en commun ou le vélo par un “j’en avais pour 45 minutes à vélo, c’est un peu compliqué”. “Est-ce qu’elle n’est pas victime de son honnêteté ?”, s’est interrogée la chroniqueuse Catherine Ernen, faisant réagir les autres invités, dont Mike Willemaers, communiquant en entreprise, qui a souligné une faute de communication. “Le vélo, c’est le fonds de commerce des Écolos. Et elle se fait piéger là-dedans, à quelques mois des élections”, ajoute-t-il. Pour Nawal Bensalem, rédactrice en chef de la DH Les Sports +, c’est la justification de Rajae Maouane (”C’est compliqué”) qui pose problème.

L’équipe de Julien Bal a ensuite abordé le sujet du métro bruxellois et le travail des agents de sécurité qui sillonnent les endroits des stations de métro interdits au public et y délogent les squatteurs, souvent agressifs car drogués ou saouls. La DH a suivi une équipe de sécurité dans ces coins lugubres, et le journaliste Arnaud Farr était présent en plateau pour décrire cette problématique.

Nawal Bensalem a fait le lien entre la situation dans les stations de métro et l’insécurité à la Gare du Midi. “Ces dernières semaines, on a parlé que de la Gare du Midi, mais il n’y a pas que ça. Le pouvoir public est arrivé en disant 'C’est bon, on va gérer', mais il y a d’autres problèmes”, a-t-elle dit, espérant que les choses vont bouger. “Moi, ce qui me scie, c’est que chaque année, toutes ces problématiques reviennent”, a déploré Mike Willemaers, pointant le fait que les politiques ne sont pas “sanctionnés” pour leur inaction dans les urnes lors des élections.

Arnaud Farr a également expliqué comment des squatteurs se retrouvaient dans des zones interdites au public.