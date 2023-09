Dürüm, drogue, GSM… : les livraisons par drone, véritable cauchemar des établissements pénitentiaires

Gregory Wallez, secrétaire fédéral CGSP Prisons, lui, ne rigole pas. Et depuis longtemps… “Si un jour, on apprend que c’est une arme, là, on sera mal. Peut-être réagira-t-on alors ? Jusqu’ici, le ministre Van Quickenborne a toujours estimé qu’il n’y avait assez d’intrusions pour justifier des investissements mais, en même temps, on ne nous donne pas de statistiques.”

Selon la RTBF, trois à quatre survols de prison par mois sont captés par lois. “On avait pourtant demandé pour avoir des filets partout pour empêcher ce genre de largage”, avait aussi averti Luc Monfort, délégué SLFP.

”Les drones peuvent livrer directement par la fenêtre de la cellule. Drogue, dürüm, hamburgers, GSM…”, poursuit Grégory Wallez. “Il suffit que le détenu active sa localisation sur son gsm. La nuit, ce n’est pas comme dans les films. Pas de miradors, pas de ronde…”

”De fait les rondes sont très rares”, confirme un délégué syndical CGSP qui évoque Saint-Gilles. “Et il n’y a que quelques caméras. À l’entrée, à hauteur du parking.”

En 2021, le personnel de la prison de Saint-Gilles avait intercepté un drone. Un paquet y était accroché par un long fil. Ils avaient réussi à attraper le drone et ont donc intercepté le paquet, qui contenait de la colle destinée à être sniffée, un chargeur de téléphone et de la marijuana.

Pour Grégory Wallez, cette interception ne rassure pas. Surtout en considérant les “faibles dispositifs sécuritaires nocturnes” : “Il y a des caméras mais si le drone n’est pas lumineux, on ne voit rien. Et puis, de toute façon, les agents qui surveillent les caméras ne peuvent tout voir. À Leuze, Il y a 700 caméras. Celui qui les scrute ne peut tout capter. On pourrait instaurer un brouillage des GSM mais ce n’est pas réalisable. La prison doit pouvoir communiquer avec l’extérieur. La journée, on largue, de la drogue par exemple, dans le préau. Tout le monde se jette dessus, la marchandise est dispatchée, dispersée à vitesse VV'.”

Du côté de l’Administration pénitentiaire, on nous explique que l’on “prospecte activement les solutions disponibles sur le marché en termes de détection et (qu’on) demeure en attente d’un potentiel cadre légal pour la neutralisation. Des tests ont été effectués et seront reconduits dans les mois suivants, dans un premier temps pour des solutions de détection. Une fois la solution technologique la plus adaptée trouvée, le projet devra évoluer en termes de budget, marché public, implantation, formation…”, nous explique la porte-parole Kathleen Van De Vijver.