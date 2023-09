”Il faut qu’on parle” : “Il faut arrêter de parler du Big Pharma qui fait des profits monstrueux”

Concernant les tarifs de la SNCB, le représentant du Gang des vieux hausse le ton et pointe du doigt le ministre de la mobilité Gilkinet : “Vous mettez des millions dans les gares au lieu de prendre les mesures de gratuité du train”, scande-t-il. De son côté, Ludivine de Magnanville s’inquiète. “Si le train est gratuit, qui va payer ?”, demande-t-elle. À cela, Jean-Jacques Claes répond que pour lui, “les plus âgés pourraient gratuitement remplir les trains qui sont vides aux heures creuses”. L’avocat Steve Griess, de son côté, trouve que “le droit à la gratuité du train pour une partie de la population seulement est vraiment problématique” : “La population plus âgée a normalement capitalisé et doit être solidaire des 26-60 ans actifs qui, eux, en ont vraiment besoin”. Jean-Jacques Claes conclut ce débat en déclarant que le Gang des vieux “va attaquer un train”.

Côté quotas féminins en entreprise, Emmeline Van Den Bosch trouve qu’il est nécessaire “d’établir des quotas en faveur des femmes”. Ludivine de Magnanville s’énerve également : “Je suis un quota ! Je l’assume et j’en suis fière, déclare-t-elle. Je suis aujourd’hui présidente de la fédération HORECA parce que je suis du sexe féminin”. Mais pour l’avocat Steve Griess, “une discrimination positive est une discrimination. Dans ce cas, elle est très utile car la parité ne se fait pas naturellement, malheureusement. Mais, ça ne peut être que temporaire !”

Pour conclure sur la question du secteur pharmaceutique, plusieurs invités supplémentaires sont intervenus, tels que David Gering, porte-parole de Pharma.be, Nicolas Sohy, journaliste (Moustique) et Anne Hendrickx, experte médicaments pour Solidaris. De son côté, le porte-parole de Pharma.be estime “qu’il faut arrêter de parler du Big Pharma qui fait des profits monstrueux”. Selon, “Big Pharma, c’est aussi plein de petites PME”. Pour l’avocat Steve Griess, “on peut différencier tant qu’on veut “confidentiel” et “secret”, mais quand il y a du confidentiel, c’est qu’on veut cacher des secrets !. Et il dénonce : On fait des bénéfices choquants sur un bien public. Et oui, on veut rendre cela opaque”. Emmeline Van Den Bosch dénonce la situation : “Quand des gens doivent faire des cagnottes sur le net pour soigner leur enfant, c’est que le prix du médicament ne correspond pas à ce qui est payable. On joue avec la vie et la mort !”

L’émission est à redécouvrir en intégralité dans la vidéo en épinglé de l’article.