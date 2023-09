C'est quoi le "Skeu Skeu", cette nouvelle tendance sur TikTok?

Après "Quoicoubeh" et "apanyae", voici "Skeu skeu"! Une nouvelle expression qui s'est répandue à la vitesse de l'éclair ces derniers jours, via des vidéos sur TikTok. Mais d'où vient-elle? Elle sort en réalité tout droit d'une chanson mise en ligne le 20 septembre dernier par trois jeunes artistes français. "Skeu Skeu" est le titre de la musique, dans laquelle ils utilisent ces mots... pour tout et rien dire. Par exemple: "On communique dans le Skeu Skeu" ou "Ils veulent tous nous Skeu Skeu".