La police appelée pour maîtriser un élève dans une école: "Avec des enfants non issus de l'immigration, on ne ferait pas comme ça"

Nicole De Moor, secrétaire d'État à la Migration, a proposé de faire payer les demandeurs d'asile pour leur place en centre d'accueil, afin de les encourager à travailler. Une proposition qui a fait débat sur le plateau de LN24, avec l'intervention notamment de la secrétaire d'État en elle-même, Michel Genet, directeur général de Médecins du monde Belgique et Jean-François Gerard, avocat et coordinateur de la permanence juridique des réfugiés. "Il faut faciliter l'accès au marché du travail", selon Jean-François Gerard, qui souligne qu'"Actiris fait face à 100 000 offres d'emplois, dans 50 secteurs en pénurie" et que "les migrants peuvent remplir ces cases", si on leur fournit les documents nécessaires. Pour Ludivine de Magnanville, "c'est honteux d'accueillir comme ça des gens qui ont eu le courage de quitter leur pays".

L'équipe de Julien Bal a abordé le sujet des interventions de la police dans les écoles, pour maîtriser des élèves en crise par exemple, comme cela a eu lieu à Nalinnes récemment. Saskia Simon, coordinatrice Police Watch à la Ligue des Droits Humains et Muriel Vigneron, vice-présidente SLFP Enseignement, ont intégré le débat aux côtés des chroniqueurs. Pour la dernière citée, il faudrait une formation des enseignantsn dans l'enseignement spécialisé, pour éviter l'intervention des policiers. Pour l'entrepeneur Jean Kitenge, les images de l'enfant de neuf ans maîtrisé par la police à Nalinnes "témoignent d'une certaine considération des enfants issus de l'immigration, car on pense qu'ils sont peut-être plus forts physiquement que les autres [...] Avec d'autres enfants, on ne le ferait pas". Des propos qui ont fait débat sur le plateau. Muriel Vigneron a également abordé le cas d'un enseignant suspendu pour avoir effectué des mesures de contention sur un enfant, et dénoncé le manque d'attention des politiques envers le ressenti des enseignants, dans ce genre de cas.