Plus de 8 belges sur 10 préoccupés par l'augmentation du coût de la vie

Les trois principales préoccupations listées par l'enquête sont la hausse des prix de l'énergie et des matières premières (85%), le pouvoir d'achat (83%) et la santé (80%). La pollution et le changement climatique referment le top 5 avec respectivement 77 et 73% de répondants qui se disent préoccupés à ce sujet.

En conséquence, 80% des Belges disent adapter, au moins légèrement, leur comportement d'achat. Le prix est ainsi devenu encore plus déterminant dans le choix des denrées alimentaire avec 60% de personnes disant y faire attention, contre 37% dans l'enquête de l'année précédente. L'aspect qualitatif du produit et sa durée de vie arrivent à la deuxième et à la troisième place des critères les plus déterminants. L'empreinte écologique n'arrive qu'en 12e position avec 9%.

Concernant la consommation responsable, les produits locaux sont les plus plébiscités par les Belges, qui sont 46% à considérer ce critère comme le plus important. L'aspect équitable arrive en deuxième position avec 17%, suivi par le bio (16%). En revanche, plus de 60% des répondants jugent important de pouvoir acheter des produits locaux et/ou équitables.

C'est encore une fois le prix qui constitue le principal obstacle à une consommation responsable pour 61% des répondants. L'impact de la publicité et le manque de produits responsables dans les magasins occupent la 2e place ex aequo avec 25%.

"Il est encourageant d'entendre que la majorité des Belges estime important de pouvoir acheter ce type de produits et que nous avons conscience que nous avons nous-mêmes un rôle à jouer dans la transition vers une consommation plus responsable", commente la ministre de la Coopération au développement, Caroline Gennez. "En tant que consommateurs et consommatrices, nous avons le pouvoir de faire bouger les choses. Choisir chaque année davantage de produits équitables nous permet de contribuer à faire la différence."

Enfin, l'étude montre que, pour la plupart des Belges, les consommateurs et les pouvoirs publics sont les acteurs les plus importants pour promouvoir les comportements de consommation responsable. Ils sont également 48% à se dire favorables à une législation contraignant les entreprises à prendre en compte l'humain et l'environnement.

À compter du 4 octobre, la Semaine du commerce équitable mettra en lumière ce dernier durant 10 jours. Diverses activités, principalement à l'attention des jeunes, seront organisées, pour sensibiliser à ce type de consommation. Le programme complet peut-être consulté sur le site web de l'événement.

L'étude du Trade for Development Centre a été réalisée auprès de 1.504 Belges de 16 ans et plus entre le 30 juin et le 11 juillet 2023. La marge d'erreur maximale est de 2,5%.