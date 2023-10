Gifle, privation de nourriture, moquerie sur le physique…: une fédération de parents dénonce les violences éducatives à l'école

En 2022, la Fapeo (Fédération des associations de parents de l’enseignement officiel) a lancé sur son site un sondage concernant ce sujet. Elle en livre l’analyse à La Libre : 510 adultes y ont répondu, comme parents d’élèves, comme anciens élèves ou comme enseignants.

La Fapeo préfère pour sa part utiliser l’expression “violence dite éducative ordinaire” (VDEO), la violence n’étant jamais éducative selon elle. De quoi s’agit-il ? D’une violence physique, psychologique ou verbale destinée aux enfants dans une prétendue intention éducative. Pour leur bien, en quelque sorte. L’association “Stop-Enfance sans violence” en a proposé une liste non-exhaustive dès 2017.

À lire aussi

Effets nocifs à court et moyen terme

Parmi les violences physiques, la liste mentionne la fessée, la gifle, les “petites tapes” sur les mains, le tirage d’oreille, la bousculade ou, encore, la privation de nourriture.

La punition, la culpabilisation, le chantage, la menace, la privation d’affection ou l’abandon sont les violences psychologiques.

S’y ajoutent encore les violences verbales telles que le cri, l’insulte, la moquerie ou l’humiliation. “Les rapports entre l’adulte et l’enfant sont des rapports sociaux de pouvoir”, relève la Fapeo dans son analyse. Pour elle, “le concept de VDEO exprime la domination des adultes, cette croyance selon laquelle les adultes seraient supérieurs alors que les jeunes seraient incapables de savoir ce qui est bon pour eux”.

Autre précision générale : “Les effets nocifs de la violence, à court et moyen termes, ont été démontrés par de nombreuses études.”

Dans l’enquête, la toute grosse majorité des sondés (91 %) pensent que les VDEO ont un impact négatif sur le développement du jeune. Ils sont 78 % à estimer qu’il faut les interdire dans la sphère privée comme à l’école et presque autant (77 %) à penser qu’inscrire l’interdiction des VDEO dans la législation francophone représente une avancée pour les Droits de l’enfant.

Mettre au coin, fouiller le cartable, …

Venons-en à l’école. A priori, on y parle peu voire pas du tout de VDEO, dit la Fapeo, “mais (trop) souvent de la violence des élèves contemporains, avec des faits d’indiscipline, d’incivilités, de harcèlement et autres vols et dégradation de matériel”. Pourtant, la violence dite éducative ordinaire est bel et bien présente dans les classes.

À lire aussi

Selon les sondés, les pratiques les plus explicitement violentes en milieu scolaire sont les punitions collectives, les discriminations, les humiliations, les remarques désobligeantes sur les performances physiques ou, encore, les injonctions physiques comme mettre au coin, fouiller le cartable, exclure de la classe, etc. “En revanche, la plupart des répondants ne considèrent pas comme VDEO des violences plus insidieuses, relève l’analyse. La perception des parents diffère d’ailleurs de celle des enseignants. Pour ces derniers, donner un examen de passage, orienter vers l’enseignement spécialisé ou faire redoubler ne constituent pas des violences.”

Plus de trois quarts des personnes ayant participé au sondage disent avoir été témoins de VDEO durant leur scolarité : des moqueries sur le physique et l’intelligence, des tiraillements d’oreille, des lancements d’objets, des fouilles de cartables, des comparaisons avec les frères et sœurs et même des gifles sont évoquées. À peine moins d’entre eux en ont subi.

“Crise de notre capacité à protéger les jeunes”

Alors comment en finir avec tout cela ? La Fapeo avance plusieurs pistes de solution. Pointons la communication non violente de Marshall B. Rosenberg (basée sur le choix et la bienveillance des mots), la discipline positive de Jane Nelsen (développer la notion de conséquences de ses actes chez les élèves pour les amener à l’autodiscipline), l’amélioration générale du climat scolaire et une réflexion critique sur l’ensemble de l’institution scolaire. “Il faut viser la justice sociale plutôt que la performance, recommande la Fapeo. L’école doit évoquer le plaisir et l’enrichissement intellectuel et remplacer le modèle austère d’autrefois.”

Et de conclure : “À rebours de ceux qui voudraient mater la jeunesse et restaurer l’autorité, nous affirmons que nous vivons une crise de notre capacité à protéger les jeunes personnes de toutes formes de violences et à leur donner du pouvoir dans l’espace démocratique.”