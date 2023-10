Punaises de lit :”Leurs repas sanguins sur notre corps peuvent amener de désagréables démangeaisons et lésions cutanées”

Ce mercredi soir, le professeur d’entomologie à l’université de Gembloux Agro Bio-Tech Frédéric Francis était l’invité des Visiteurs du soir, l’émission de LN24. “Je peux dire que les punaises sont bien présentes sur notre territoire et qu’il y a des interventions systématiques pour les éliminer dans les habitations ou certaines collectivités…”

D’après le spécialiste, ces bestioles seraient plus désagréables que dangereuses… “Lors de leurs repas sanguins, elles vont piquer et cela va provoquer des rougeurs et autres démangeaisons. La sensibilité est plus importante qu’aux piqûres de moustique. Il faut savoir que la salive qu’elles injectent induit une réaction allergène qui peut être très désagréable. Par contre, c’est moins dangereux qu’une série de moustiques. La punaise ne transmet pas de maladie.”

Les interventions d’entreprises spécialisées sont en croissance mais cela reste un phénomène limité selon le professeur. Une psychose est-elle en train de s’installer en Belgique et ailleurs ? “Disons qu’en général, les insectes n’ont pas bonne presse et que les punaises sont surtout actives la nuit et se cachent dans les anfractuosités… C’est ce qui explique la peur qu’elles engendrent.”