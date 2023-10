"Le risque zéro n'existe pas mais..." : les futurs animateurs jeunesse devront montrer patte blanche !

Il s’agit de l’un des volets du décret porté par la ministre de la Jeunesse Françoise Bertieaux (MR) qui a été validé par le gouvernement en première lecture ce mardi.

"Le risque zéro n'existe pas mais c'est une digue supplémentaire contre les abus. Le secteur jeunesse n'est malheureusement pas à l'abri des comportements criminels", justifie Samy Sidis, le porte-parole de Françoise Bertieaux.

Selon la ministre, cette réforme est importante "tant pour les jeunes que pour la crédibilité et la reconnaissance du travail de qualité que mène le secteur jeunesse au quotidien".

"La protection de l'intégrité physique et morale des enfants et la bonne gestion des deniers publics sont des priorités. Si le secteur jeunesse effectue un travail de grande qualité, un mauvais usage des deniers publics ou des faits de mœurs peut le toucher, à l'instar d'autres secteurs. L'objectif des modifications proposées est de prévenir autant que possible la survenance de tels faits, mais aussi de rassurer les parents".

Le décret devrait s’inspirer de ce qui existe déjà en Flandre.

En ce qui concerne la bonne gouvernance, le décret entend renforcer la formation en matière de gestion d’asbl et de comptabilité notamment pour les personnes en charge de l’asbl (directeurs, coordonnateurs, attachés administratifs, délégué à la gestion journalière, etc.) solliciter les fédérations et valoriser certaines missions existantes. Le décret vise à éviter que des cas problématiques récents se reproduisent à l’avenir.