”Il y avait sa trace partout” : comment se fait-il que l’ordre de quitter le territoire belge n’a pas été remis à Abdesalem Lassoued ?

Pour le restaurateur Toto Bongiorno, “il est inacceptable qu’on envoie une lettre pour quitter le territoire à quelqu’un qui est fiché comme dangereux. On n’a pas à faire à des bisounours ! Il faut convoquer la personne, qu’il y ait un suivi… Il faut revoir toute la formule”. Mathias Vanden Borre, député bruxellois N-VA, juge que la Vivaldi “veut aggraver la situation”, car elle a introduit une proposition “pour interdire l’expulsion d’enfants et de familles avec enfant(s)”. “Ce qui aurait rendu impossible l’expulsion de quelqu’un comme Abdesalem Lassoued a souligné le député.

Une vision qui a suscité le débat en plateau. Xavier Dupret, économiste à la Fondation Joseph Jacquemotte, a plutôt abordé l’idée d’une “grande campagne de régularisation” des sans-papiers, plutôt que des expulsions généralisées. “Mettre en rétention 25 000 personnes par an, c’est impossible […] et s’organiser pour que toutes ces personnes quittent le territoire assez vite, ça va être très compliqué”, a-t-il notamment déclaré. Les autres chroniqueurs ont vivement réagi. Comment se fait-il qu’on n’ait pas pu lui remettre son ordre de quitter le territoire ?, s’est entre autres interrogé Vincent Schmidt, journaliste à la DH : “Il était fiché, il a une femme et des enfants, il est sur les réseaux sociaux, il voyage dans différents pays… […] Il y a sa trace un peu partout”

L’équipe présente en plateau s’est ensuite penchée sur une étude qui va sortir à propos d’un programme d’intelligence artificielle qui permettrait de prédire un divorce avec 98 % de fiabilité. Pour Hugues Bersini, directeur du laboratoire d’intelligence artificielle à ULB, l’étude “est un peu légère”, d’autant plus qu’elle n’est pas encore publiée et doit encore passer par différents traitements. Il a expliqué en quoi il trouvait cette étude “biaisée”, et s’est exprimé sur la notion de prédictabilité. Le restaurateur Toto Bongiorno a réagi en faisant part de sa propre expérience, lui qui est marié depuis 44 ans avec sa femme.