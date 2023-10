Énergie, réseaux sociaux, politique : Damien Ernst est notre invité du "Grand Entretien", "J’ai parfois pris des risques au niveau médiatique"

Damien Ernst professeur université de Liege ©Jean Luc Flemal

On connaît l’expert Damien Ernst, on connaît aussi le personnage médiatique, le spécialiste en énergie, mais qui êtes-vous dans la vie de tous les jours ?

Je suis né le 24 décembre 1975 et je suis l’aîné d’une famille de trois enfants. Je suis né à Montzen, un de ces petits villages près de Welkenraedt et La Calamine. Mon père était enseignant et ma mère était mère au foyer. Si vous voulez, une famille très simple, très chrétienne, classique. Nous étions très modestes et notre éducation a surtout été axée sur les études. Pour mes parents, il s’agissait d’un véritable ascenseur social. À 17 ans, je suis parti faire mes études ici, à Liège, et cela faisait des années que je savais que je voulais devenir ingénieur. C’était naturel pour moi, j’adorais les maths et la physique.

À lire aussi

Devenir professeur universitaire, c’était aussi un rêve de gosse ?

Je ne me suis jamais posé trop de questions, et je n’ai jamais dû faire de choix de carrière. Les choses sont venues à moi. En fait, j’ai vite été repéré par des professeurs qui m’ont fait participer à des projets de recherche. J’ai publié mon premier article scientifique à 20 ans. Moi, je venais de ma campagne et je ne connaissais rien à ce monde-là, mais je m’y suis habitué. Après mes diplômes en ingénierie, j’ai naturellement fait une thèse et je suis parti à l’étranger faire ce qu’on appelle des “post-doctorat”, aux États-Unis et en Suisse. Mon premier poste de professeur, je l’ai eu en France à 29 ans. J’y suis resté un an avant de revenir à Liège.

guillement Mais je suis quelqu’un de très simple. Regardez autour de vous, cet appartement est on ne peut plus simple ! Mon mari vient d’une famille encore plus pauvre que la mienne, et nous savons d’où nous venons.

Un retour aux sources qui s’imposait ?

D’abord, j’ai pu travailler sur deux domaines qui me passionnent : l’intelligence artificielle et la transition énergétique. Et puis, j’ai rencontré mon mari quelques mois après mon retour à Liège. Il était encore étudiant et n’était en Belgique que pour quelques mois, car il est Espagnol. Je l’ai rencontré en 2007 et nous nous sommes mariés en toute discrétion quelques années plus tard. Il ne faut pas me demander la date exacte du mariage (rires). En fait, je déteste les grandes fêtes et surtout avoir un agenda très rempli au niveau privé. Je refuse la plupart des cocktails, vernissages et réceptions où l’on m’invite et cela m’oppresse d’avoir un dîner prévu avec des amis trois semaines à l’avance.

Damien Ernst professeur université de Liege ©Jean Luc Flemal

C’est étonnant pour quelqu’un qui semble adorer cette position de personnage public !

Mais je suis quelqu’un de très simple. Regardez autour de vous, cet appartement est on ne peut plus simple ! Mon mari vient d’une famille encore plus pauvre que la mienne, et nous savons d’où nous venons. Je vais vous avouer quelque chose : je ne dors pas la nuit la veille d’une invitation sur un plateau de télévision. Je réfléchis à toutes les questions qu’on pourrait me poser et j’anticipe les réponses pour ne pas me faire piéger.

guillement Je ne dors pas la nuit la veille d’une invitation sur un plateau de télévision

Pourquoi être aussi présent, alors ?

Mon but, ce n’est pas de profiter de ma petite notoriété, mais de faire passer des messages justes, d’informer les gens. C’est lié à ma fonction de professeur et de fonctionnaire. J’ai une mission de service public. C’est comme cela que je suis devenu un peu connu, d’ailleurs. Il y a une dizaine d’années, je voyais des gens dire des bêtises à la télévision ou dans les journaux, et je me suis dit qu’il fallait que quelqu’un dise quelque chose de correct. Au fil des années, on m’a appelé de plus en plus souvent.

Aujourd’hui, vous êtes un peu le Yves Van Laethem de la crise énergétique ?

C’est un peu réducteur, car je ne suis pas là seulement depuis le début de la crise. Je suis évidemment plus exposé depuis deux ans, et plus souvent, mais j’ai un rôle plus large.

guillement J’aime expliquer les choses, vulgariser, et quand je dois dire quelque chose de manière brutale, je le dis.

Vous osez aussi plus vous mouiller dans vos analyses.

J’ai déjà pris des risques au niveau médiatique, oui. Ce qui compte avant tout pour moi, c’est ma liberté. Je me suis parfois trompé, mais je n’ai jamais tronqué la réalité. Mon recteur a parfois reçu des appels pour se plaindre de moi, mais je n’ai jamais franchi la limite non plus. En fait, je trouve que les journalistes ont un peu le même métier : on rassemble des éléments d’information et on essaye de construire une histoire structurée pour expliquer tout cela. J’aime expliquer les choses, vulgariser, et quand je dois dire quelque chose de manière brutale, je le dis. Cela fait partie de mon éducation, quand on doit dire quelque chose, on le dit de manière directe. Cela peut être brutal, mais je ne m’acharne jamais sur une personne. Quand un politique se trompe sur quelque chose, je vais l’épingler, mais une seule fois. Je n’ai pas ce besoin d’en remettre une couche.

Damien Ernst professeur université de Liege ©Jean Luc Flemal

Vous avez tout de même été virulent avec Tinne Van der Straeten en février dernier avec cette phrase : “Arrête ton obsession anti-nucléaire, tourne la page, sois pronucléaire et réfléchis.”

Oui, cela fait partie de mon côté brutal. Depuis qu’on parle de l’arrêt du nucléaire, je vois bien au niveau scientifique que cela ne va pas et qu’on court à la catastrophe. Je dois le dire. Mais je n’ai pas de problème en particulier avec la ministre de l’Énergie.

À lire aussi

Sur les réseaux sociaux, ce côté brutal vous vaut parfois quelques insultes. Comment gérez-vous cela ?

Je ne le vis jamais bien. Je me suis déjà retrouvé comme un personnage à abattre. Quoi que je dise aujourd’hui, il y a bien quelqu’un qui va me tomber dessus. Pendant toute une période, cela concernait la sortie du nucléaire. J’ai eu beaucoup de problèmes avec une filière dogmatique anti-nucléaire très violente. Il s’agit d’un militantisme lié à des associations comme Greenpeace. Quand tu ne vas pas dans leur sens, ils ne respectent rien et t’insultent. Mais je ne mets pas tous les membres d’Écolo dans le même sac, loin de là. Il s’agit d’une queue de comète du parti. Cela a été jusqu’à m’envoyer une crotte de chien dans une enveloppe dans ma boîte aux lettres… Moi, je ne suis qu’un fonctionnaire, je ne suis pas là pour combattre politiquement. Je dis ce que je vois scientifiquement. C’est peut-être un peu brutal, mais cela ne va pas plus loin.

À lire aussi

Vers une carrière au niveau politique, à quelques mois des élections ? “J’ai déjà été approché par plusieurs partis, mais je n’ai pas le profil”

Quand on approche d’aussi près la politique énergétique belge et que des élections approchent, le raccourci est vite fait : Damien Ernst va-t-il se lancer dans le grand bain politique ? “J’ai déjà été approché par plusieurs partis il y a quatre ans, avance-t-il. Il y avait le CDH, le MR et même le PS dans la liste. Mais cela n’a pas été plus loin, j’adore mon travail et je ne pense pas que je ferais un bon politicien. Je n’ai pas le profil, je ne suis pas prêt à jouer à tous ces petits jeux et à détruire un adversaire pour le plaisir.”

Il a tout de même des idées bien tranchées sur ce qu’il faudrait faire pour assurer l’avenir énergétique de la Belgique, aussi bien au niveau de l’approvisionnement que de la transition énergétique. “Grâce à ma présence médiatique, j’ai pu découvrir peu à peu l’envers du décor au niveau de la politique énergétique belge, assure-t-il. Je sais aujourd’hui par quelles étapes il faut passer pour faire aboutir un projet de loi ou une grande idée scientifique. Parfois, des élèves me proposent des projets révolutionnaires, mais je sais très bien que cela sera impossible à mettre en place en Belgique. Il y a des raisons techniques, mais aussi des raisons liées à la lourdeur de l’appareil politique de notre pays.”

Damien Ernst professeur université de Liege ©Jean Luc Flemal

Damien Ernst est aussi difficile à caser au niveau politique. “J’ai été classé partout ! On m’a mis chez Écolo, au PTB et maintenant on pense que j’ai une carte de parti au MR, sourit-il. Si on remonte à ma jeunesse, j’ai été élevé dans une famille très à gauche. Mais une gauche chrétienne, où il fallait se montrer généreux et travailler pour contribuer à la société. Finalement, je retrouve plus ces valeurs du côté du MR, aujourd’hui. Mes parents ont également été actifs au début du mouvement Écolo. J’ai distribué des tracts avec mon frère et ma sœur !”

guillement Georges-Louis Bouchez devient solide sur la politique énergétique, il a développé une vision.

Il avoue donc être plus proche du MR, à l’heure actuelle. “Ce n’est pas un secret. Je suis souvent appelé par le MR pour participer à des conférences et j’y vais avec plaisir. J’ai eu l’occasion d’échanger avec Georges-Louis Bouchez lors d’une conférence et je dois dire qu’au niveau énergétique il a beaucoup évolué sur ses positions et connaît très bien ses dossiers. Je trouve qu’il devient solide sur le sujet, il a développé une vision.”

guillement Nous vivons dans un monde terriblement dangereux où la moindre étincelle peut nous faire basculer vers la guerre.

Un mot, enfin, sur le contexte géopolitique actuel, un sujet qui le passionne. “Nous vivons dans un monde terriblement dangereux où la moindre étincelle peut nous faire basculer vers la guerre. Au niveau énergétique, l’Europe s’est plus ou moins bien sortie de la crise, mais a grillé toutes ses cartouches.”