Les défis à relever son nombreux pour Bpost dans les années à venir. Outre les grands changements du milieu postal et les réformes qui doivent suivre au niveau économique et social, les défis climatiques touchent aussi l’opérateur postal leader du marché en Belgique. Un domaine dans lequel Bpost semble néanmoins en avance puisque l’entreprise vient de rafler six titres consécutifs d’opérateur postal le plus vert du monde. " Entre 2007 et 2017, nous avons réduit nos émissions de CO2 de près de 40 %, grâce au remplacement de nos vélomoteurs par 3 500 vélos électriques et à l’installation de 33 000 panneaux solaires", indique l’entreprise.

