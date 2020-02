L’ISPG-Haute École Galilée a accueilli le projet "Sors de ta bulle" le temps d’une après-midi.

Mercredi après-midi, l’équipe de "Sors de ta bulle", un projet visant à briser le tabou qui entoure le harcèlement scolaire et le cyber- harcèlement, était de passage à l’ISPG-Haute École Galilée à Bruxelles, qui forme de futurs enseignants et enseignantes.

Pendant près de deux heures, 400 futurs instituteurs et institutrices de maternelle et de primaire et professeurs de secondaire ont été sensibilisés à la thématique brûlante du harcèlement et ont pu poser leurs questions à ce sujet. Comment faire face au harcèlement ? Comment faire la différence entre une dispute, un échange salé ou du harcèlement ? À quel âge commence vraiment le harcèlement ? Comment identifier un harceleur ?… Autant d’interrogations que les intervenants et intervenantes ont eu l’occasion d’aborder avec l’auditoire.

(...)