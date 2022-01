En quelques années, la médecine vétérinaire a fait des bonds de géant. Ou plutôt, la demande pour des soins vétérinaires de pointe a explosé. Conséquence directe de cet intérêt croissant pour la santé des animaux, nos chiens et chats n’ont jamais vécu aussi longtemps en bonne santé. Aujourd’hui, il n’est en effet pas rare de croiser des chats de vingt ans ou des chiens d’une quinzaine d’années qui présentent une santé de fer. En revanche, ces soins ont un coût qui peut vite exploser en cas de maladie chronique ou d’accident.

"Les propriétaires sont demandeurs d’aller beaucoup plus loin dans les thérapies. Toutes les disciplines humaines ont leur équivalent vétérinaire. On trouve même des zoopsychiatres. Au niveau des soins curatifs, on utilise régulièrement une série d’outils auxquels on n’avait presque pas recours il y a à peine quinze ans comme des IRM et des scanners", explique Jean-Pascal Colmant, vétérinaire dans le Brabant wallon.

Si le coût des soins préventifs (vaccination, stérilisation, antiparasitaires etc.) est prévisible et à peu près identique chez tous les vétérinaires, celui des soins curatifs peut s’avérer très variable et atteindre des montants immenses. "Pour un scanner il faut compter 500 euros car l’animal doit être anesthésié. Pour les chirurgies d’urgence, la facture peut grimper jusqu’à 1 500 ou 2 000 euros. Et pour les hospitalisations, les montants sont également importants", explique le vétérinaire.