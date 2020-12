Pas de chance pour les joueurs du 24 décembre, le jackpot du Lotto Extra de Noël n’est pas tombé. Un mal pour un bien diront certains, étant donné que la cagnotte de ce jeudi 31 décembre, initialement fixée à 3 millions d’euros, est doublée pour atteindre 6 millions d’euros.

On est évidemment loin des cagnottes de l’Euromillions qui font rêver des millions de personnes, mais qui ne rêverait pas de gagner une telle somme ? Cette cagnotte pourrait d’ailleurs faire partie du top 10 historique du Lotto Extra. Le plus gros gain remporté pour ces tirages spéciaux date également d’un 31 décembre, en 2013. À l’époque, 13 millions d’euros avaient été remportés par un joueur plus que chanceux. En 2006, c’était un vendredi 13 qui avait souri 7 millions de fois à un Belge, en octobre. Plus proche de nous et de nouveau pour le dernier jour de l’année, en 2015, un jackpot de 6 millions d’euros était tombé.

Ce sera donc de nouveau le cas cette année, ce qui placerait cette cagnotte à la troisième place de ce "classement", à égalité. Les chances de gain restent évidemment pauvres et incertaines, mais il n’est pas rare que la cagnotte tombe. Ce samedi 26 décembre, la Loterie Nationale a ainsi fait son 41e millionnaire à un jeu de tirage, Euromillions ou Lotto.

Du côté du nouveau jeu de tirage de la Loterie, le Vikinlotto, pas encore de gagnant belge au rang 1. Ce mercredi, c’est une cagnotte de 3 millions d’euros qui est en jeu, une autre chance de devenir millionnaire cette année.

Au niveau des chances de gain, un Belge a une chance sur 8 millions de gagner au Lotto, contre respectivement 1 sur 12 millions au Vikinglotto et 1 sur… 140 millions du côté de l’Euromillions.

Rappelons également que les jeux à gratter spécialement mis en vente pour les fêtes de fin d’année sont toujours disponibles sur le site Internet de la Loterie ou encore dans le point de vente le plus proche. Si les gains maximaux ne sont pas aussi importants, les chances de gagner sont par contre plus importantes.

Enfin, dernier conseil pour le tirage du Lotto Extra de ce jeudi. Les numéros les plus joués depuis le début de ces tirages sont les 6,7,9,33, 29,21 et le 11. Il vaut donc mieux choisir six numéros dans cette liste, même s’il ne s’agit pas d’une science exacte. A contrario, le 30, le 10 et le 44 sont les boules qui sortent le moins souvent.