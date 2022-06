Cela signifie plus de 64 000 mots, 125 000 sens, 20 000 locutions, 2 000 régionalismes et mots de la francophonie le plus illustré: une véritable documentation encyclopédique, 5 500 cartes, dessins, photographies et schémas, 150 planches illustrées le plus actuel : 28 000 noms propres, lieux, personnalité́s, événements le plus numérique : la carte d’activation donne un accès privilégié au Dictionnaire Internet Larousse 2023, contenant plus de 80 000 mots.

La personnalité belge de l’année qui fait son entrée au Dictionnaire est François Damiens que l’on retrouve aux côtés d’autres célébrités comme Julian Alaphilippe, François Cluzet ou encore Thierry Marx.

On trouve également des mots nouveaux associés à la pandémie comme Covid, Enfermiste, ou Passe (sanitaire). Il y a aussi le Rassuriste, le Vaccinateur ou la Visio (conférence).

L’impact sur l’économie n’est pas oublié avec Essentiel (comme le commerce) ou le Frugal (comme les pays économes).

Le monde des arts et des sports s’enrichit de mots comme le K-Pop ou le MMA.

Des nouveaux mots de la société font leur apparition. C’est le cas du Cyberharcèlement, de la Grossophobie ou du Woke.

Le Petit Larousse est en vente au prix de 33,10 €. Le Grand Larousse à 49,95 €