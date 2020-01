En janvier, il vous prend une envie soudaine de nettoyer ? Voici 7 produits naturels alliés.

Tout le monde connaît désormais le vinaigre blanc pour nettoyer la cuisine ou la salle de bain, ses actions anti-calcaire et anti-graisse sont reconnues. Le bicarbonate de soude est aussi un allié solide pour enlever les moisissures notamment, les saletés incrustées et se débarrasser des taches. Mais il existe d’autres produits naturels qui peuvent aider efficacement. Nous avons demandé aux fondateurs de Starwax The Fabulous quels étaient les produits phares utilisés dans leur gamme naturelle qui sont "inspirés de ceux utilisés par nos grands-mères ", explique d’ailleurs Roger Brunel.

Le blanc de Meudon.

C’est ce qui fait briller l’argenterie, l’étain, l’acier inox et le métal ! C’est une craie que l’on mélange à l’eau et on applique sur les surfaces ou les couverts.

Le savon noir.

Un savon liquide fait d’huile d’olive et de potasse, qui dégraisse comme personne, il faut juste lui laisser le temps de travailler. Pour le four, il suffit de mettre du savon noir sur une éponge unique et d’en frotter sur les parois. On laisse agir toute la nuit et on rince à l’eau. Pareil pour les plaques de cuisson, en laissant poser 15 minutes. Il nettoie, protège et fait briller les carrelages de ciment.

La pierre d’argile.

Un détachant et un nettoyant miracle qui fait partir la saleté et tout briller ! Elle ravive aussi les joints de carrelage en ciment ou en silicone.

L’acide citrique.

Comme le vinaigre mais en version poudre, il dissout le calcaire et fait briller. Efficace aussi sur les taches de rouille.

Le fiel de bœuf.

C’est un savon qui est un redoutable détachant naturel. Loin des produits pétro-chimiques, le fiel de bœuf est un produit issu de la bile qui contient des acides (acide cholique et taurocholique) qui dispersent les graisses et les colorants.

Le percarbonate de sodium.

Il blanchit le linge et évite la grisaille, on en ajoute 1 cuillère à soupe dans sa machine à laver et voilà !