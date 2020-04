Selon un sondage du SeGEC, de nombreux enseignants ont accepté de rogner sur les vacances pour aider les familles.

Selon un sondage réalisé par le Secrétariat général de l’enseignement catholique (SeGEC), 70 % des écoles fondamentales ont répondu positivement à l’appel de la Fédération Wallonie-Bruxelles et ont accepté d’ouvrir leurs portes aux enfants qui en ont besoin durant les vacances de Pâques.

Et 60 % de ces écoles ont reçu la demande d’accueillir au moins un élève durant cette période. Il n’y a que dans huit écoles du réseau que le nombre d’enseignants volontaires s’est révélé insuffisant pour assurer une garderie. Et, donc, 40 % des écoles n’ont reçu aucune demande.

Le nombre d’élèves accueillis pendant cette période reste très faible : 83 % des écoles accueillent en effet moins de cinq élèves ; 15 % des écoles en accueillent entre cinq et dix ; et seuls 2 % des écoles accueillent plus de dix élèves.

Dans le secondaire, les chiffres sont encore moins élevés. Seules dix écoles ont reçu des demandes de parents : cinq écoles de l’enseignement ordinaire et cinq écoles de l’enseignement spécialisé. Chacune des dix écoles a pu compter sur un nombre suffisant de volontaires. Le nombre maximum d’élèves à accueillir dans le secondaire était de huit.

"On ne peut que se réjouir et saluer l’engagement des enseignants. De nombreux enseignants avaient fait savoir qu’ils se porteraient volontaires, avant même qu’un cadre ne soit fixé", souligne Conrad Van de Werve, porte-parole du SeGEC.