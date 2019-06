89 % des enfants de moins de 8 ans sont régulièrement exposés aux écrans. C’est ce que révèle un sondage mené en France auprès de 1 011 jeunes parents d’enfants âgés de 0 à 7 ans.

L’utilisation d’écrans interactifs augmente avec l’âge des enfants. Ainsi, à 6-7 ans, une large majorité des enfants y sont familiers. Cette utilisation se fait le plus souvent sur une tablette classique (32 %) ou sur un smartphone (29 %). Les tablettes pour enfants sont quant à elles utilisées minoritairement (16 %).

80 % des enfants s’intéressent aux écrans et 48 % des enfants jouent sur des applications. 31 % jouent sur le smartphone de leurs parents et 28 % des moins de 8 ans préfèrent les écrans interactifs aux jouets traditionnels. 26 % des enfants de moins de 8 ans maîtrisent la souris et jouent sur l’ordinateur.

Dans le même sens que précédemment, l’exposition aux écrans augmente avec l’âge des enfants.

Une minorité de parents incitent également leurs enfants à utiliser des écrans, afin qu’ils ne prennent pas de "retard" sur les autres dans l’apprentissage du numérique. Cela concerne 12 % des enfants.