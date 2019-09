Après une rentrée scolaire onéreuse en fournitures scolaires qui aura nécessité encore quelques achats de dernière minute pour pallier les oublis, l’enveloppe budgétaire dédiée aux frais scolaires est, dans certaines familles, déjà bien entamée.

Pourtant, d’autres dépenses devraient encore venir gonfler la facture finale. Et, malheureusement, les plus précarisés ne parviendront plus à suivre et s’endetteront auprès de l’école de leurs enfants.

Des établissements qui, au bout de la procédure, seront parfois contraints de faire appel à une société de recouvrement de dettes pour récupérer les sommes impayées.

(...)